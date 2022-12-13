東張西望｜公屋樓上單位疑似傾倒漂白水　經化驗後成份竟然係...

今日（13日）的《東張西望》講到居住葵涌邨一個單位的馮小姐，兩年多來飽受樓上傾倒不明液體在自己的窗上，馮小姐懷疑樓上胡亂傾倒漂白水。

葵涌邨一個單位的馮小姐 （節目截圖)

馮小姐烈原本以為樓上只是「冷氣機滴水」，但後來發現窗上的水珠會變成白色粉末，加上嗅到一些刺鼻味道與漂白水相若，所以馮小姐懷疑就是漂白水。加上窗上留下的一條條白色痕跡，加上樓上傾倒疑似漂白水的頻率變密。馮小姐話：「最早個次係7點幾，我今朝7點幾睇下先，已經倒完。」馮小姐為證實樓上傾倒的是漂白水，所以把一條毛巾放在窗外做實驗，一夜之間毛巾就已經褪色。

馮小姐烈原本以為樓上只是「冷氣機滴水」（節目截圖)

馮小姐更拍下外牆的照片，發現外牆出現剝落情況。香港都會大學科技學院分析檢測科學課程主任陳文藝博士則指漂白水經過提純：「但外牆一般都係混凝土之類，佢哋對鹼性嘅抗性非常好，如果唔係長期倒大量嘅漂白水，影響其實唔大。」

馮小姐更拍下外牆的照片，外牆更出現剝落的情況（節目截圖)

馮小姐指樓上長期倒疑似漂白水令她大受刺激，身體亦出現毛病：「氣味最影響我，因為鼻腔會覺得痛，總之好唔舒服。我呢個幾星期，皮膚出咗好多疹，中醫話係皮膚炎。」中醫亦有話有機會受到情緒影響，所以出現這些毛病，而王建芳醫生指接觸到高濃度漂白水亦會出現過敏的情況。

馮小姐指樓上長期倒疑似漂白水令她大受刺激，（節目截圖)

《東張西望》主持為求證事實，於是走到樓上懷疑傾倒漂白水的單位，剛好樓上的住客正準備出門，於是主持梁敏巧便上前向她詢問傾倒漂白水的動機。而該住客立即「耍手擰頭」走出走廊，更為了避開主持跑到後樓梯離開。馮小姐在家中抽取樣本後交由《東張西望》找化驗所進行化驗，得出結果後竟然令人意外，結果是馮小姐的樣本經化驗後全無漂白水成份，《東張西望》立即通知馮小姐，馮小姐意外的話：「哎呀，咁奇怪？真係估都估唔到阿，到底係什麼呢？成日聞到漂白水味！都係要查個明白！」經過房署的介入後，已經在馮小姐樓上加上遮擋物，減低受影響情況。

《東張西望》主持為求證事實，於是走到樓上懷疑傾倒漂白水的單位（節目截圖)