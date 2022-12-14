鄭丹瑞獲10年前TVB藝訓班學員祝壽　3個月難教懂演技倒不如教做人

鄭丹瑞曾經擔任TVB藝員訓練班「校長」一職，上月27日是他的68歲生日，一班第26屆的學員好有心，為他舉行生日飯局，兼慶祝「第26期藝員訓練班」10周年的大日子，何廣沛、利穎怡、李旻芳、梁茵、袁鎮業、黃耀英、盧峻峯、吳沚默等均有出席，大家合唱「D26K主題曲」，非常興奮。

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有「東張女神」之稱的利穎怡，在社交平台貼上聚會的相片，寫著：「#D26K 十週年快樂，旦爸生日快樂！我們都在奔赴不同的人生，希望在不能賺到大錢的日子裏，能賺到比錢更珍貴的東西，願所盼皆所得，所願皆所期。#十年 #我們來自藝訓班#人生有幾多個十年。」

阿旦亦在社交平台上載合照，感性地說：「10年前，第一次教藝訓班，做校長，有點不知所措！前輩給我一個錦囊：『三個月，無論如何也難以教懂他/她們演技，倒不如教他/她們做人，不論甚麼行業，不懂做人，已經先輸一局。』這番說話如醍醐灌頂，缺乏正確的做人態度，做甚麼事情都容易走上歪路，在這一次三個月的藝員訓練班，我從教演技，變成教做人，由校長，變成旦爸，再變成一個他/她們信任的長輩，使得十年後的今天，我們仍然可以坐在一起，大唱D26K主題曲，天南地北，無所不談，多謝你們讓本來不可能的任務，變成我生命中最寶貴的回憶。」

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26期藝訓班學員名單。（IG@joannyle）

馬浚偉去年榮升TVB藝訓班校長。（IG@ma_chun_wai）