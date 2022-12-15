樓價有得估｜梁芷珮千呎家居靚裝曝光　無敵靚海景媲美6星級酒店

無綫早前播出的問答遊戲節目《樓價有得估》添食4集，節目繼續由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）以及周奕瑋（Jarvis）主持，並一連兩星期每周播出兩集。今次添食的4集圍繞不同主題進行，包括「上車盤」及「豪宅」等，每集除繼續有嘉賓現身玩遊戲、及藝人朋友開心share安樂窩外，新加環節將由玄學學者拿督元海走訪星級家居睇風水，兼考考大家玄學問題。

今晚播出一集主題是「上車盤」，嘉賓為江嘉敏、劉穎鏇VS何依婷、蔣家旻。問到四位女神會選擇哪區上車時，江嘉敏即抵死「表忠」：「應該都係公司附近，未來50年都會喺度。」認真識做。是集其中一條問題，問到大角咀老牌屋苑與粉嶺半新屋苑相比，哪個呎價較高，Leonard即以揀女友做比喻：「揀樓好似揀女朋友咁，除咗四正之外，樓齡都好緊要。」在旁的Do姐聞言即嬲豬謂：「依家咩意思呀？邊個坐喺你隔籬呀？好多𡃁仔都鍾意我架！」轉數快的Leonard即硬兜：「你係女神，唔係女朋友。」場面搞笑。是集分別走訪了黃俊豪及招浩明家居，黃俊豪位於西半山的單位以白色裝修為主，乾淨企理；招浩明位於大埔白石角的單位則擁有特色露台，方便他訓練狗狗和睇劇本，兩個單位各有優點，讓觀眾估吓那間租金較貴。

至於明晚播出一集的主題是「換樓家庭」，嘉賓為張頴康、麥雅緻夫婦VS區永權、賴慰玲。張頴康回答問題時看似對樓價相當熟悉，Do姐見狀忍不住追問：「你哋係咪成日睇樓？」麥雅緻聞言直認不諱：「睇樓係一個節目嚟。」媽咪級人馬賴慰玲則透露最近正研究不同校網，坐擁喇沙、拔萃、瑪利諾等傳統名校的41校網是其心水之一。該集亮點是走訪了《潮什麼》系列主持梁芷珮的星級家居，梁芷珮自言坐唔定鍾意四圍搬，並由700多呎的青衣單位搬到現在970呎的西九龍三房單位，Do姐聞言都不禁說：「真係愈住愈大間！」梁芷珮的寓所走簡約高格調路線，四正大廳設計空間感極開揚，再加上超大排窗戶可遠眺無敵靚海景，迷人景觀足可媲美6星級酒店。

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