千億女友郭嘉文近況曝光豪住泰國度假村　靚樣升級激罕性感騷身材

2015年港姐季軍，現年30歲的郭嘉文（Karmen）因為與「小小超」李澤楷拍拖而有「千億女友」之稱，可是去年7月卻傳出兩人分手的消息。Karmen至今仍未有正面回應與李澤楷分手的傳聞是否屬實，感情狀況成謎，她亦愈來愈低調，鮮有更新IG分享近況，今年至今她只出過6個post。最新一個post是她於12月10日出的短片加靚相，她只簡單留言寫道：「Hot Christmas with #pattaya」表示她正身在泰國的芭堤雅，正準備過一個熱辣辣的聖誕節。



從短片和相中可見，Karmen置身在海邊的靚景Villa中享受假期，環境優美，景致迷人，看來屬於豪華度假酒店。Karmen在悠閒地嘆茶，她自拍時還不經意展現出美好身材，性感誘人。Karmen一臉容光煥發，全程甜笑，樣貌愈來愈標緻靚女，即使只化淡妝都很上鏡。不少網民都留言大讚她好靚，又叫她玩得開心些，有網民就笑指：「失蹤人口咁耐呀？」亦有網民好奇她是否與男友在度假。

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