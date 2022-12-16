男親女愛｜楊茜堯22年前演接待員勁清秀 鼻樑角度自然

無綫神劇《男親女愛》早前在深夜重播，劇集的播出加上鄭裕玲（Do姐）不續約TVB瞬間成為網民的熱話。日前播出一集更有視后楊茜堯（前名楊怡）的出現，楊茜堯飾演心靈慰藉中心的接待員，已經入行22年的她，當時樣貌清澀到讓人都認不出來，只憑她的聲音認出來。

無綫神劇《男親女愛》早前在深夜重播 （網上圖片）

劇中楊茜堯飾演接待員，當時的她還未成為女主角，只是飾演一些閑角，所以網民對她的印象不深，加上楊茜堯多年來都被人說有整容之嫌。不過其實當時的楊茜堯只有21歲，女大十八變之下，樣貌會有一點點變也不過份。不少網民知道飾演接待員的就是楊茜堯後，都大讚當時的楊茜堯十分清純，長相十分甜美。

劇中楊茜堯飾演接待員 （網上圖片）

楊茜堯於1999年中七畢業後便加入第13期TVB藝員訓練班，楊茜堯畢業後曾在TVB《萬千星輝賀台慶》中擔任歡樂小姐，之後被看中便開始拍劇之路。楊茜堯一開始由低做起，曾經演過不少無對白的路人甲，楊茜堯曾經歷過長達5年的跑龍套生涯。楊茜堯多年來都默默耕耘，直至於劇集《婚前昏後》中飾演張可頤的妹妹，觀眾便開始留意楊茜堯一人。之後楊茜堯開始有不少戲份重的角色出現，更有機會擔正做第一女主角，最後憑藉《名媛望族》「康子君」一角奪得「最佳女主角」成為視后。自2016年與羅子溢（前名羅仲謙）結婚後便開始淡出幕前，專心照顧家中小孩，直至最近才在劇集《家族榮耀》中飾演大反派「甄芯」，再次回歸幕前工作。

楊怡，《再生緣》蘇映雪。

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