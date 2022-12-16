林峯深圳開餐廳獲眾星撐場　細佬林逸銘激罕露面繼承20億地產王國

林峯早前因參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》話題不斷，繼而更有機會亮相更多節目，人氣強勁。而近期一直留在內地工作的林峯，更與朋友合伙在深圳開了一間中餐廳，日前舉行開業儀式，林峯的好兄弟吳卓羲（Ron）、白梓軒、梁競徽、梁琤、郭政鴻等都有到場支持，為了隆重其事，更請來舞獅隊表演助興，現場打鑼打鼓，非常熱鬧！



林峯同好兄弟吳卓羲（Ron）早前因參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》話題不斷，繼而更有機會亮相更多節目。（微博@林峯）

據知餐廳由米芝蓮大廚主理，主打高檔路線。除了有一班圈中好友撐場之外，原來林峯的細佬林逸銘亦罕見露面，身穿黑色褸的他打扮低調，但仍被眼利的粉絲認出，身形高大的他外形亮眼，絕對不輸哥哥！

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原名林逸峯的林峯，父親林華國是廈門最大的地產商之一，更有「廈門李嘉誠」之稱，其家族生意涉及屋苑商場、建築材料及工程等生意，估計身家逾20億。而林峯的弟弟林逸銘，曾在美國南加州大學修讀商科，畢業後隨父親學做生意，有指他在生意場上所向披靡，深得爸爸歡心，所以順理成章幫手打理家族大部分生意。據知林逸銘已成立多間公司，事業經營得有聲有色，幾年前更投資千萬在廈門的地標世茂海峽國際廣場開了酒吧，當時林峯亦有出席開幕禮，力撐細佬！