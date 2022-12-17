張玉珊盛裝打扮慶祝48歲生日　凍齡有術戴名貴珠寶盡顯3億身價

現年48歲的張玉珊（Shirley）已經淡出幕前從商多年，甚少出席公開活動，過去一年亦極少在社交平台分享近況，作風相當低調。日前呂良偉太太楊小娟曬出一系列Shirley生日Party的靚相，並寫道：「花朝月夕，如詩如畫。祝親愛的Shirley Happy Birthday！溫馨、幸福！」相中所見，現場以大量鮮花佈置，非常浪漫唯美，除了呂良偉夫婦之外，甄子丹同太太汪詩詩、周勵淇（Niki）都盛裝出席，眾人都戴上名貴珠寶，現場衣香鬢影，盡顯奢華！



眾人都盛裝打扮出席！（小紅書圖片）

而壽星女Shirley就以黑色Tube Top襯熒光黃色半身裙上陣，再戴上寶石鑽石頸鍊，大騷完美肩頸線條。已經48歲的Shirley皮膚白到發光，而且緊緻有光澤，身材一如既往保養得宜，狀態大勇，風采不減當年，不愧是出名凍齡有術的美容達人！

Shirley在15歲時被星探發掘而入行，後來做歌手並拍劇，直至25歲時毅然退出娛樂圈，並創辦修身堂，2003年公司正式上市，當時僅28歲的Shirley亦成為最年輕的上市公司主席。事事親力親為的Shirley，將生意搞得有聲有色，再於高峰時期將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！