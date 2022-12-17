單親媽唐寧移居紐西蘭素顏拍片搵食　尋回本名「江麗娜」感觸泛淚

41歲、本名江麗娜的唐寧，曾被封「最美童星」，5歲起參演多部電影及電視劇，包括《縱橫四海》、《大時代》等，長大後正式當演員，拍過《大唐雙龍傳》、《天涯俠醫》等經典劇集。唐寧在2017年與舞台劇導演兼演員鄧偉傑離婚，帶住11歲及7歲的子女一齊生活，近年減少幕前工作轉型做KOL，更開設YouTube頻道拍片搵食。

唐寧在11月透露已移居紐西蘭，日前化身導遊介紹當地旅遊景點，更拍片剪片全部一腳踢。她無懼素顏出鏡，見到好大個眼肚和魚尾紋都不介意，突顯其真我個性。片中見她搏到盡，上山玩飛索、滑道，更挑戰極限韆鞦感受「飛落山」感覺，一度玩到爆喊。

挑戰成功後，唐寧平復心情，坐埋一邊解釋爆喊不是因為驚，而是太感動。她稱由做童星至今入行30年，外界都較熟識她的藝名「唐寧」，真情剖白稱：「自己由細做戲，『唐寧』呢個名、呢個身份亦都跟咗我好耐，其實有時我都會諗，『唐寧』同『江麗娜』有冇分別。『唐寧』成日都好似好開心，又介紹呢樣介紹嗰樣，都好似幾懂事。但『江麗娜』係點呢？我覺得好似連我自己都唔係幾認識自己，我認識嘅『江麗娜』其實好怕事，好多嘢都唔敢去做，或者會驚自己做得唔好，或者驚自己做唔好，或者做唔到咁。」

唐寧本名江麗娜。（IG@leilakong1205）

唐寧無懼素顏出鏡。（Youtube@Leila Kong 影片截圖）

佢話唔係太認識自己。（Youtube@Leila Kong 影片截圖）

唐寧指自己缺少克服的勇氣，有時會用「唐寧」去包住自己，當做返「江麗娜」會反問自己「真係做到？」說到一半她便眼泛淚光，指決定來到紐西蘭生活，除了子女，也尋回自我，「我覺得除咗希望能為自己同身邊嘅人去安排一個更好嘅將來之外，我係好想去搵吓『江麗娜』係點。」她相信自己能在紐西蘭找到答案，並鼓勵大家如果有想不通的煩惱事，可以出走到其他地方，或者可以更了解自己。

唐寧係兩子女嘅媽媽。（IG@leilakong1205）

古裝都好靚女。（IG@leilakong1205）

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