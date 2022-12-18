呂麗君現身撐愛女芭蕾舞演出 大劉送花寫卡署名「PaPa」祝賀

城中富豪劉鑾雄（大劉）與呂麗君（現名呂姵霖）分手多年，一對子女跟媽媽同住。20歲大女劉秀盈（Zoe）在單身家庭成長，經常會掛念爸爸，她曾在社交平台分享一段翻唱《分分鐘需要你》的影片送給爸爸。

去年入選香港芭蕾舞劇團的劉秀盈，今年聖誕期間有份演出經典劇目《胡桃夾子》，前晚在香港文化中心開鑼，媽媽呂麗君到場支持外，父親劉鑾雄亦有送上花束，並親筆題字力撐愛女。

劉秀盈曾翻唱《分分鐘需要你》送給爸爸大劉。（IG@aspenlaumusic）

大劉與呂秀君分手多年，當年盛傳呂麗君有20億分手費。（視覺中國）

劉秀盈昨日（17日）在IG貼出身穿宮廷戲服手捧一大紥鮮花的照片，還附上一張卡，相信是由大劉親筆以英文寫上：「盈盈，祝你好運，享受表演。」署名是「with love from PaPa」，祝賀女兒演出成功。劉秀盈以英文留言：「感謝我可愛的父親支持我的表演。」最後還加上一個藍色心心emoji，非常sweet。

身穿粉橙色裙的呂麗君亦為女兒感到驕傲，以英文寫着：「我們為Aspen首次作為香港芭蕾舞公司舞者的表演感到驕傲。Aspen對香港芭蕾舞團邀請她與他們一起演出感到榮幸，很高興在創意和本地化改編《胡桃鉗》中榮獲宋清齡的歷史部分，以及一位騎師。在這裡，她穿著服裝，我真希望大家有機會在今年聖誕節親眼看到這場精彩的香港演繹胡桃鉗芭蕾舞劇。」

大劉親筆寫卡祝愛女演出成功。（IG@aspenlaumusic）

呂麗君到場撐盈盈。（IG@aspenlaumusic）