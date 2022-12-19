何超雲激罕放閃公開對未婚夫表白愛意　情傾消防隊長無視身份懸殊

已故賭王何鴻燊三房千金，現年33歲的何超雲自2013年與比她大12歲的陳山聰分手後就變得深閨，鮮有現身公開活動，作風低調的她亦甚少於社交網分享近況，至今年才較為多些update IG。回復單身多年的超雲於今年9月驚爆已有一名任職高級消防隊長的未婚夫Douglas，有指Douglas月前求婚成功，兩人已認定了對方。而自戀情被揭後，超雲與Douglas亦愈愛愈高調，不但被撞見十指緊扣拍拖行街，又於社交網站上載一同慶祝生日的點滴，非常甜蜜。身為豪門千金的超雲為追求真愛，無視與未婚夫家境身份懸殊，愛得真摰。

超雲今年9月被爆已接受Douglas求婚。（IG：@florinda.ho）

雖然超雲並沒有公開回應過與Douglas的戀情，但從超雲的IG post可見，沐浴在愛河中的她與未婚夫感情穩定，過得幸福愉快。昨日超雲就於IG story上載了一張照片，相中是一個海邊的石壆上面塗寫了「I」字加一個大心心圖案，再加「U」字，即是「I love U」的的意思。超雲雖然沒有留言說什麼，但估計這句愛言是對她未婚夫Douglas說的，藉此公開向對方表白愛意，簡單一句已經十分之Sweet，今次亦是超雲激罕公開放閃。

超雲以一張簡單的照片加簡單愛言向未婚夫表白愛意。(何超雲ig)

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