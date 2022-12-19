TVB收視全線微升　ViuTV直播世界盃法國對阿根廷最高收視22點

無綫（TVB）公布翡翠台上周（12月12日至18日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，整體節目收視上揚。資訊節目《東張西望》持續優勢，跨平台直播收視最高23.5點（153萬觀眾），升0.9點；劇集《愛·回家之開心速遞》，最高收視22.8點（148萬觀眾），升1.6點；《法證先鋒V》，最高收視21點（136萬觀眾），升0.5點；兩大好戲之人黎耀祥及龔慈恩坐鎮的劇集《輕．功》第二周播出，最高收視17.7點（115萬觀眾）；黎諾懿主持的飲食節目《大牌筵席》最高收視15.3點（99.6萬觀眾）；鄭裕玲主持以「樓價」為主題的問答遊戲節目《樓價有得估》，最高收視14.1點（91.4萬觀眾）。



《中年好聲音》比賽進入第二部曲最高收視20.7點（134萬觀眾），升1.2點。（截圖）

《法證先鋒V》，最高收視21點（136萬觀眾）升0.5點。 (《法證先鋒V》截圖)

昨晚（18日）播出獎門人特別版《獎門人開心感謝祭》，最高收視24.9點（162萬觀眾），升2.2點，續踞收視榜首位置；緊接播出的《中年好聲音》比賽進入第二部曲，50強繼續迎來兩個只能活一個挑戰，最高收視20.7點（134萬觀眾），升1.2點，為該節目開播以來最高收視一集。

ViuTV直播世界盃冠軍賽法國對阿根廷，最高收視達到22點。（IG圖片）

另一邊廂，ViuTV於晚上11時至凌晨2點直播世界盃冠軍賽法國對阿根廷，這項全球盛事吸引了不少球迷收看。據消息人士透露，ViuTV直播世界盃冠軍賽法國對阿根廷，最高收視達到22點。