楊盼盼嫁女過大禮冇龍鳳鈪一樣開心　滿意準女婿：多謝接收我個女

64歲的楊盼盼將榮升做外母！楊盼盼於80年代經常在TVB台慶或《歡樂滿東華》作高難度的特技表演，多年來獨力養大女兒楊慈悅（Jessica），愛女將於明年1月11日與拍拖15年、同為時裝品牌設計師的男友尹國豪（Steve）拉埋天窗。



楊盼盼離婚後，一直母兼父職獨力照顧女兒Jessica。（IG@jessibeaucoup）

Jessica與Steve志趣相投。（IG@jessibeaucoup）

昨日（19日）楊盼盼在Facebook分享女兒過大禮的影片，全程由女兒負責拍攝，見到Jessica的未婚夫Steve依照傳統，親自帶聘禮到女家進行過大禮儀式，不過是非一般的傳統聘禮，楊盼盼寫着：「今日過大禮3, 2, 1 Action！非傳統新時代儀式」。

楊盼盼準備將聘禮「開箱」時笑到見牙唔見眼，雖然唔見有龍鳳鈪等金器，但有囍餅、唐餅外，還有巨型蘋果、提子、油、鹽、冬菇、抹茶蕎麥麵、日本珍珠米等，她邊拆箱邊數笑說：「包羅萬有，珍珠米，我最鍾意食，豐衣足食，仲有雲耳、冬菇，樣樣都有，幾好。」之後她食雞蛋及湯丸，並向鏡頭說：「成雙成對，入面有紅豆、糖蓮子、蓮子、紅棗、龍眼、百合。」

楊盼盼「開箱」收非一般聘禮。（楊盼盼Facebook）

有好多日本食品。（楊盼盼Facebook）

仲有日本米。（楊盼盼Facebook）

之後楊盼盼拿着封大利是給未來女婿作回禮，笑說：「多謝你！見到禮物有8盒，好有心，心係最難買，我個女交畀你喇，你要照顧我個女呀，好好地愛護佢，唔理將來點樣，兩個人共患難，一定要好，健康、快樂、幸福。」Steve留心聽住未來外母的說話，不斷點點頭，接過利是後，楊盼盼打趣說：「唔好嫌我細呀！多謝你接收我個女呀！哈哈哈！」完成儀式後，楊盼盼坐低飲杯茶食件蛋糕，開心表示：「今日算係人生之中最美好嘅一日！」而盼盼姐又準備了紅菜頭湯及餃子，讓未來女婿試下其手勢。

回禮有封大利是，楊盼盼笑言：「多謝你接收我個女呀！」（楊盼盼Facebook）

食湯丸，團團圓圓。（楊盼盼Facebook）

楊盼盼話過大禮算係人生之中最美好嘅一日！（楊盼盼Facebook）