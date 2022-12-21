張丹峰疑再出軌被爆與小三經理人同住酒店套房　網民替洪欣感不值

現年52歲的洪欣原本與細他11年的老公張丹峰擁有幸福婚姻和美滿家庭，兩人還不時會post相上微博放閃。豈料2019年卻盛傳張丹峰背妻偷食他的經理人畢瀅，張丹峰亦因而形象插水。其後張丹峰亦透過工作室於微博發表聲明，指已向法院提出訴訟，並逐點反擊有關傳聞。張丹峰其後又於微博發千字長文，並宣布畢瀅已經引咎辭職了，不過似乎亦無助改變外界對他的睇法，繼續被冠以「偷食」和「負心漢」之名。然而洪欣仍對他不離不棄，兩人繼續維持婚姻關係。

洪欣與張丹峰一家四口原本好幸福。(微博圖片)

正當外界以為張丹峰已洗心革面，做回好老公好爸爸的角色，今日傳媒人江小宴於社交網上聲稱，有人爆料指張丹峰與畢瀅並未有斷絕來往，畢瀅現在依然是張丹峰的經理人，女方更被揭要求與男方同住酒店套房。據悉張丹峰早前直播帶播，他的工作接洽人是一個暱稱萌萌的人，這個萌萌收款賬戶實名正是畢瀅。張丹峰之前也稱呼畢瀅為畢萌萌，暱稱吻合，張丹峰的金錢大權亦有可能歸畢瀅掌管，不禁令人懷疑兩人現時的關係，有網民更揣測張丹峰疑再次出軌畢瀅，替洪欣大感不值。爆料人又指張丹峰原定直播時間是八個小時，但實際只播四個小時就不想再繼續了，批評他沒有契約精神。

內地傳媒人江小宴爆料。(微博截圖)

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