39歲王浩信北上發展一年連樣都變埋　網民驚訝認唔出：像網紅臉

兩屆視帝王浩信 (Vincent) 今年主力在內地發展，全力寄情工作拓展大陸市場。除了拍劇以及上綜藝節目之外，Vincent亦有於社交網分享他的近況，不時會拍片又或是開直播跟網民互動。近日由他擔正主演的劇集《廉政狙擊》於內地播出，他也有拍片放上社交網宣傳。

王浩信今年初隨王祖藍等人北上發展。(微博圖片)

Vincent先後post了兩條短片，一黑一白的造型相當有型。他身穿黑色恤衫黑色褲的片中就擲公字，叫網民估他在該劇入面是飾演正派，抑或是反派。在另一條片中就身穿白色T恤宣布該劇正式開播，為宣傳可說相當落力。而網民的焦點就落在Vincent的樣子，他以月前剪的全新髮型寸頭示人，看來相當減齡，非常之有型且韓味十足，很有OPPA的感覺，帥氣樣貌亦完全不似39歲。一眾內地粉絲和網民都紛紛留言大讚他：「好靚仔」、「好有型」、「帥到不得了」。

不過亦有網民覺得這個髮型不太適合他，更認為他：「怎麼變樣了」、「有點網紅臉的感覺」、「美顏關一下，差點認不出」、「扮小鮮肉？」、「感覺面相和以前不一樣了」、「沒有以前好看」、「美顏太重了，都不認識了，還是原相機好，男人粗糙一點更帥。」

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