12月19日是林文龍的55歲生日,他的寶貝女林天若(Tania)在IG上載了一家三口慶祝的靚相,並寫道:「生日快樂dad! Thank you for always being very supportive and一直以來的悉心照顧!!(爸爸生日快樂!謝謝你一直以來都非常支持我和悉心照顧!)」相中所見,郭可盈同囡囡Tania一左一右坐在林文龍的身邊,蛋糕上寫有「Best Dad Happy Birthday」的字樣,雖然只是簡單在屋企慶祝,但依然感覺溫馨!



而郭可盈雖然沒有曬相,但亦有留言道:「生日快樂,我們的愛人!」最後還送上了兩個飛吻,可見他們老夫老妻依然甜蜜。Tania還分享了幾張生活照,兩父女一起行山,享受親子時光,林文龍更將Tania攬實在懷抱中,父愛滿瀉!