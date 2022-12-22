41歲黃建東入圍飛躍進步男藝員　想轉型突破自己做男二角色

黃建東今日（21日）出席「飛躍進步男、女藝員」十強候選人記者會。41歲的黃建東入行11年，成今屆「年齡最大」的候選人，不過有得入圍已相當開心，他說：「咁今年啲人話我個勢唔錯囉，因為今年係我入行11年第一次出席頒獎禮，所以有得提名，我已經覺得好似贏咗。」而他亦會盡力拉票，直言：「如果真係可以攞到飛躍，會係對自己事業下咗一支好大嘅強心針。」他自嘲年紀大：「係啊，好細個啊啲人，比我拉高咗個curve，希望大家敬老啦，希望大家覺得阿東一把年紀先有呢個提名，大啲機會比佢啦、投佢啦。」

黃建東自嘲年紀大，希望大家讓老。（馬嘉怡攝）

Gigi年紀輕輕事業就發展得如此順利。（馬嘉怡攝）

望轉行型男路線升呢做男二

黃建東除了演技終於被觀眾看到，早前勇奪「全能司儀大賽」冠軍，但他認為奪獎後壓力反而增加：「因為我覺得大家會覺得你拎到獎喎，有種唔衰得嘅感覺，令到我鞭策住自己，譬如話我唔可以再咁肥，唔可以做錯嘢。」家人亦有鼓勵他努力keep fit，盼來年能成功轉型，演型男角色擴闊戲路：「大家都話其實你有機會㗎，有機會事業更加好，一定要俾人覺得你靚仔返，可以做到多啲唔同嘅角色，咁就唔會只限於丑角同諧星。（想轉做偶像派/型男路線？）唔係偶像派，係冇咁核突派，希望有機會做到男三、男二。」

陳曉華（馬嘉怡攝）