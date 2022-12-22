Coffee林芊妤游北海道下身靠瑜伽褲禦寒　網民質疑：衣櫃冇其他褲

林芊妤（Coffee）早前趁重陽節帶同兒子上山拜祭先人，但Coffee當時身穿瑜伽褲登山祭祖而遭網民揶揄駁出鏡以及服裝不夠莊重，令Coffee怒火中燒提出「30 days of leggings（着30日瑜伽褲）」又揚言：「要為所有鐘意着瑜伽褲出街嘅女仔出返啖氣！」Coffee完美示範瑜伽褲的各種不同穿搭。近日Coffee舉家到日本旅遊，更到訪北海道睇雪，令人羨慕。當中Coffee在天寒地凍的環境居然堅持穿上瑜伽褲，雖然整體造型美麗但是看上去充滿寒意。

Coffee重陽節帶同兒子上山拜祭先人，被網民批評服裝不尊重，於是她發起 「30days of leggings」對抗網路欺凌，捍衛女生穿衣自由。（IG@coffee89921）

昨日（22/12）Coffee在Instagram上載多張圖片，帖文中寫道：「白色假期，雖然嚟到落雪嘅地方係好有感覺，同一時間又覺得好凍️，但最開心嘅一定係佢（兒子）。」當中見到Coffee身處北海道，周邊堆積了厚厚的積雪，可想而知當時天氣寒冷低至零度，Coffee身穿白色羊羔絨外套及酒紅色冷帽，保暖程度做到十足！不過再向下望時，就會見到Coffee下半身僅僅穿了瑜伽褲，看起來非常「牙煙」，令一班粉絲追問到瑜伽褲裡面是否保暖襪褲，事關她們也想到寒冷地方旅遊時可以保持時尚度，而Coffee就表示：「我着咗兩條瑜伽褲，不過其實我覺得幾度同負幾度都係冇乜分別，都係凍。」令網民直言：「學到野啦我，感謝Coffee！」、「原來著左兩條，都仲係咁幼隻腳，羨慕死人」。

近日Coffee去北海道示範冬季的瑜伽褲穿搭，雖然時尚度十足，不過看起來非常單薄，不足以禦寒。（IG/@coffee89921）

不過亦有網民擔心Coffee的瑜伽褲不足以禦寒，因此留言表示：「係唔係衣櫃除咗瑜珈褲已經冇其他褲，咁凍著返保暖嘅褲好喎」、「買條裡面棉毛外面跣水褲會好啲」、「條褲太薄，兩條都唔會夠，要着燈芯絨，冷親手尾長。」

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