最新全球百大型男美女十強走勢　姜濤居榜首、譚旻萱力壓Jennie

美國電影網站舉行嘅「全球百大型男／美女」排行榜」，按10強初步結果顯然，香港Patreon選民投票較為踴躍。

選足一年嘅「全球百大型男／美女」結果將在本月27日揭曉，而TC Candler今日率先公布型男美女10強走勢，MIRROR成員姜濤暫居型男榜首，而長腿女神Mandy Tam首次上榜亦殺入10大，十分厲害。

Chris Hemsworth以及金泰亨去年排三甲之內，但今年因MIRROR成員嘅出現，令型男榜變化較大。

MIRROR 4子穩佔10強，姜濤居榜首、僅次是盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK)排第4位、呂爵安（Edan）排第8。至於第3位，是因《山河令》而爆紅嘅內地男星張哲瀚；第5位係「雷神」Chris Hemsworth；第6位係韓國男團BTS成員金泰亨V；第7位係英國演員Henry Cavill；第8位係日本男子組合King & Prince嘅高橋海人；第10位係萬人迷碧咸。

Lisa去年首次奪冠，睇嚟可以蟬聯。

百大美女方面，長腿女神譚旻萱（Mandy Tam）佔據第8位，暫時係香港代表之首，而女團COLLAR成員Day(許軼)排第10位。韓國女團BLACKPINK成員Lisa暫時居榜首；Twice成員周子瑜排第2；第3位係BLACKPINK成員Jisoo；第4位係AKB48成員行天優莉奈；第5位係俄羅斯網紅、有俄版張栢芝之稱嘅Dasha Taran；第6位係BLACKPINK成員Rosé；第7位係「妙麗」Emma Watson愛瑪屈臣；第9位係BLACKPINK成員Jennie。