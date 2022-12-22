最新全球百大型男美女十強走勢 姜濤居榜首、譚旻萱力壓Jennie
撰文：林得懿
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選足一年嘅「全球百大型男／美女」結果將在本月27日揭曉，而TC Candler今日率先公布型男美女10強走勢，MIRROR成員姜濤暫居型男榜首，而長腿女神Mandy Tam首次上榜亦殺入10大，十分厲害。
MIRROR 4子穩佔10強，姜濤居榜首、僅次是盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK)排第4位、呂爵安（Edan）排第8。至於第3位，是因《山河令》而爆紅嘅內地男星張哲瀚；第5位係「雷神」Chris Hemsworth；第6位係韓國男團BTS成員金泰亨V；第7位係英國演員Henry Cavill；第8位係日本男子組合King & Prince嘅高橋海人；第10位係萬人迷碧咸。
百大美女方面，長腿女神譚旻萱（Mandy Tam）佔據第8位，暫時係香港代表之首，而女團COLLAR成員Day(許軼)排第10位。韓國女團BLACKPINK成員Lisa暫時居榜首；Twice成員周子瑜排第2；第3位係BLACKPINK成員Jisoo；第4位係AKB48成員行天優莉奈；第5位係俄羅斯網紅、有俄版張栢芝之稱嘅Dasha Taran；第6位係BLACKPINK成員Rosé；第7位係「妙麗」Emma Watson愛瑪屈臣；第9位係BLACKPINK成員Jennie。