莊鍶敏爆自己「被離婚」躲酒店大哭三日　曾計劃今年初人工受孕

莊鍶敏與結婚兩年半的台灣珍珠奶茶店東主Brian楊秉逸離婚。（影片截圖）

今年11月莊鍶敏承認與結婚兩年半的台灣珍珠奶茶店東主Brian楊秉逸離婚，主要原因是Brian不肯搬往內地或香港，導致兩人長期分隔兩地，但她近日接受訪問時，驚爆自己是「被離婚」相當痛心，更躲起來大哭兩日。

莊鍶敏同Brian當日於家中豪宅泳池邊拍攝婚照。（影片截圖）

現年42歲的莊鍶敏與Brian拍拖半年後便成婚，並在莊鍶敏的豪宅行禮及簽紙。Brian在婚後便因為台灣的業務繁忙而要趕回台灣處理，2年半以來有超過一半時間都是遠距離婚姻。她指自己從不是外界所認為處於上風，礙於疫情入境政策無法赴台，只能靠Brian來港相聚。二人因婚後居住地產生分岐，莊鍶敏指Brian違背婚前對她的承諾，自己在香港要背負一堆供款債務，赴台難以找到工作，繼而漸行漸遠。

莊鍶敏對楊秉逸（Brian）態度表示心淡及相當無奈。 （IG：@jacquelinchng）

二人年初曾有生bb計劃，完成手頭上工作就接受人工受孕，但無奈二人未能走到盡頭，更令她傷心的是突如其來「被離婚」，10月時Brian用WhatsApp及電話引導，提出很多條件要配合，但三日以來一直不提離婚二字，最終逼莊鍶敏說出口，然後在酒店大哭三天。她表示二人之間未有第三者，但將來都會抗拒再發展異地戀。

被離婚後莊鍶敏躲在酒店大哭三日。 （IG：@jacquelinchng）

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