52歲洪欣老公張丹峰兩度陷出軌風波　曾被蔡少芬爆是典型戀愛腦

現年52歲的洪欣最近又被爆出比她年輕10歲的張丹峰與經紀人畢瀅藕斷絲連，疑似兩度出軌。洪欣多年來感情路上充滿坎坷，更一度被稱「渣男收割機」。究竟多年來，洪欣在愛情路上又經歷過什麼呢？



洪欣年輕時的美貌驚為天人，連大美人李嘉欣都對她有所顧忌，曾傳出李嘉欣更曾因為她跟劉鑾雄大吵一架。好姐妹蔡少芬曾在節目中透露：「洪欣是一個要不停戀愛的那種女人，是個典型的戀愛腦，甚至可以為了愛情拋棄一切。」洪欣曾在事業扶搖直上，星途一片光明時富商黃國樑有過一年婚姻。二人墜入愛河後不久，便步入了婚姻的殿堂，在拉斯維加斯舉行了婚禮。

蔡少芬曾大爆洪欣是典型戀愛腦。（微博照片）

之後，洪欣於1996年與莫少聰拍攝《亡命天涯》時戲假情真，再次墮入愛河。而在二人相戀三年後，洪欣發現自己意外懷孕，惟莫少聰拒絕奉子承婚，最終分手收場。而母愛滿滿的洪欣就不願扼殺自己親生骨肉的生存權利，即使當時社會風氣守舊，仍決定要當單親媽媽，把孩子生下來獨自撫養。多年後，她透露要當單親媽媽的原因：「如果退出娛樂圈，我就去打工。我媽媽一個人打工，她都可以養活我們四個人，為什麼我一個人就養不了一個小孩呢？找不到老公，那就一個人嘛。」

洪欣囝囝張鎬濂愈大愈靚仔：

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莫少聰現在與孫雲玲生的囡囡相依為命。（莫少聰微博）

洪欣2004年拍攝電影《我願意》遇上了小她9歲的張丹峰，二人譜出姊弟戀，更修成正果步入婚姻。當中，張丹峰對繼子莫鎬廉更加視如己出，莫鎬廉不但願意稱張丹峰做爸爸，更改名為張浩鋒，而洪欣之後亦與張丹峰育有一女。

點撃下圖睇洪欣家庭生活：

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豈料在2019年卻傳出張丹峰背妻偷食助手兼經理人畢瀅，張丹峰亦因而形象插水。隨後畢瀅辭職，事件似乎告一段落。然而，最近有人爆料指張丹峰與畢瀅並未有斷絕來往，畢瀅依然擔任張丹峰經理人，女方更被揭要求與男方同住酒店套房。

事後，夫妻二人和好如初齊齊出席親友婚禮。（微博圖片）

洪欣一家四口生活美滿。（洪欣微博圖片）

據悉張丹峰早前直播帶貨，而他工作接洽人是一名暱稱「萌萌」的人，有指萌萌收款賬戶實名正是畢瀅。張丹峰之前都稱呼畢瀅為畢萌萌，張丹峰現時金錢大權亦有可能歸畢瀅掌管，即使爆出醜聞仍然堅持再用畢瀅，因為傳出兩度出軌的傳聞，不少網民都替洪欣大感不值。