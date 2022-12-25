鍾嘉欣曹敏莉同屆華姐各誕3子女　聖誕合照展現父系最強基因

38歲鍾嘉欣（Linda）和40歲曹敏莉（Mandy）都是幸福人妻，她們有很多共通點，2003年同屆參選《國際華裔小姐競選》，分別奪得冠軍和亞軍；嫁人後各誕下三子女，淡出娛樂圈專心相夫教子。

今個聖誕節，鍾嘉欣和曹敏莉均在社交平台分享全家福，想不到爸爸的基因超強，子女們都是似爸爸多過似媽媽。鍾嘉欣2015年底閃嫁脊醫Jeremy Leung後，長居加拿大溫哥華，先後誕下大女Kelly及兒子Jared，湊成「好」字，正當大家以為嘉欣兩個夠晒數，今年10月再誕下一女Anika，頭髮濃密似足哥哥，十分可愛。鍾嘉欣一家在聖誕樹旁合照，背後有四隻聖誕襪寫上家庭成員縮寫的英文字，鍾嘉欣穿上白色低V衫抱住孻女，寫着：「Have a Holly Jolly Christmas! 🎄🎁☃️❄️lovelovelove-JJKAL-」，而加拿大已經落大雪，大女和二仔年紀小小都有幫手剷雪，又拿起白雪影相，姊弟感情好好。

鍾嘉欣一家五口歡度聖誕。（IG@chungkayanlinda）

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曹敏莉2010年嫁給坐擁億萬身家的金融才俊張家傑，婚後為老公生下1女2子，分別於2011、2013及2016年誕下大女Dora、二子Marco和幼子Leo，五年抱三。曹敏莉一家在半山豪宅內自拍，背景有一棵巨型聖誕書，寫着：「Merry Christmas 🎄」，她還Tag了二子Marco的IG賬號，見Marco自我介紹今年9歲，是一名運動員，並寫著：「Ball is Life.」見他打波時身手好敏捷，控制住兩個籃球亦沒有難度，練習時已有小粉絲為他打氣，認真威威！

曹敏莉今日再在IG Story上載一家人慶祝聖誕相片，除父母外，還有大家姐Denise和細妹曹敏寶一家，非常熱鬧。

曹敏莉全家福。（IG@chomandylee）