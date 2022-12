54歲馬德鐘是出名型男,24歲獨子馬在驤(Xiang)繼承父親高大帥氣的模特兒身材,身高超過190cm,讀書游水皆精。馬在驤今年取得機械工程一級榮譽學士學位,影畢業相時親吻一位外籍男性好友,惹來同性戀疑雲,馬德鐘即為兒子澄清「純屬笑話一則」。

馬在驤(右)與父親馬德鐘有三分相似。(微博圖片)

就係呢一張相引起討論。(IG:mazai132)

馬在釀曾被爆有一名飛魚女友Marisa,但因疫情令二人分隔兩地,拍拖數月便分手收場。近月馬在釀再入情場,與一名金髮美女拍拖,並在聖誕佳節放閃,在IG上載與女友在聖誕大樹前合照,二人一黑一白,情深對望,十分相襯。馬在驤寫着:「Here’s to the best acquaintance of the year.」

馬在釀與新女友其實是早相識的朋友,他在社交網上載二人3年前後合照,二人在屋內玩自拍,擺回同一個甫士,女友穿上低V款Jumpsuit酥胸半露,非常惹火,馬在驤留言:「3 years don't be changing much 2019 vs 2022」。

馬在驤與新女友在聖誕樹下情深對望放閃。(IG@mazai132)