51歲陳松伶突然驚變樣被指面目全非　網民傻眼：判若兩人沒認出來

最近內地疫情嚴峻，確診新冠肺炎數字爆升，近年居於內地的陳松伶日前就拍片教大家，如何用幾個小方法緩解中招後的不適。她的秒招包括飲檸檬水，檸檬用鹽搓洗掉表面的蠟，切片、加檸檬、溫水、一點點鹽；以及食蒸橙子，橙子洗乾淨上下切開加鹽放入鍋中，蒸20分鐘。還有塗抹緩解鼻子區域疼痛的膏，睡前厚塗在擦傷的區域，以及用乳霜紙代替普通紙巾擤鼻涕。

陳松伶近年隨老公定居內地。(陳松伶微博)

然而網民看完該段短片後，焦點卻落在陳松伶的樣子上，不少網民都驚訝她變樣了，甚至可以說是面目全非，已經認不出是她。網民紛紛留言討論：「怎麽變樣了？」、「我小時候就看她的劇，現在30多了偶爾也會重溫。 但我看這個視頻根本沒認出來她……是看到她的名字才點進來的，完完全全變了……」、「美顏太過了」、「我也覺得判若兩人」、「這是陳松伶嗎？、「沒認出來，感覺一點不像」。事實上看片中她的樣貌的確是和以前有很大分別。

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現年51歲的陳松伶與比她年輕9歲的老公張鐸由拍拖到結婚至今，一直愛得甜蜜，兩人還會不時公開放閃，恩愛之情真是羨煞旁人。他們早前就大談對姊弟戀的睇法，陳松伶直言自己是沒有姐弟戀的這一個想法的。事實上保持心境年輕才是最重要，而陳松伶多年來都keep得好好，外貌看上去亦不似是她的真實年齡，也看不出她大老公這麼多年。她這段姊弟戀婚姻多年來都十分恩愛，有愛情滋潤的她如沐春風，難怪愈來愈靚。

陳松伶與細佢9年既老公。(小紅書)

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