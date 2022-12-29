姜皓文自爆fit爆身材秘技　黑啡當水飲仲要配一樣平價食材

黑仔公開飲啡習慣，並自爆每次開工都黑啡當水飲。

由「咖啡達人」陳豪（Mo）及袁偉豪（Ben）主持、一連六集的全新飲食節目《豪遊咖啡》昨（28日）晚播出第五集，「雙豪」先後帶大家探索銅鑼灣、大坑及北角的咖啡店，Ben更帶了好友黑仔到訪前組合天堂鳥（BOP）成員Gordon（葉泓聲）開設的「星級咖啡店」，Gordon感激Ben教他冲了人生第一杯手冲咖啡，從而開啟其咖啡生意之路。

黑仔公開飲啡習慣，並自爆每次開工都黑啡當水飲。

黑仔與Ben邊食邊分享飲啡習慣，還暢談夫妻之日常。不時於社交網貼「啡」圖的黑仔，自爆每次開工均黑啡當水飲，由於即冲咖啡一飲即心跳加速兼標汗，所以他會即場磨豆自家製。談到近年身形愈Keep愈Fit，56歲黑仔公開超過10年的飲食餐單：「我每朝都會飲咖啡食雞蛋、番薯，有時仲會將焗番薯浸落咖啡度食，我覺得呢兩樣嘢非常之夾，但唔知咁樣係咪可以Keep Fit。」他指日常飲食全交由太太殷寧（原名金慧英）照料，對方也同屬「愛啡之人」，被問到閒時可會跟太太拍拖歎啡？黑仔說：「都鍾意嘅，總之一冇工開或有空閒時間，我就想陪佢。」拍攝當日，出名是「愛妻號」的黑仔特意學整3D咖啡氹老婆，不過似乎有點雞手鴨腳，本來欲以匙羹「揮」多兩筆作點綴，可惜最後「撻Q」將3D圖摧毁，相當搞笑。