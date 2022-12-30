新城頒獎禮2022｜MIRROR勇奪9個獎　Lokman興奮多謝《全民造星》

《新城勁爆頒獎禮2022》今晚（29日）於會展舉行。男子組合MIRROR除了由柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）及呂爵安（Edan）包攬「勁爆人氣偶像」外，「勁爆我撐歌手」由Jeremy（李駿傑）及「教主」Anson Lo（盧瀚霆）奪得。

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Jeremy今年終於再踏上舞台奪獎，Jeremy開心舉起手高呼：「多謝MIRROR！」至於Anson Lo則首先笑指：「點講好呢？」及後笑住多謝「神徒」，頓時引來一班粉絲高呼。Anson Lo表示：「嚟緊呢一年會繼續做多啲，無論跳唱歌定慢歌都好，都會繼續帶多啲新嘗試，我會繼續努力。」

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及後「勁爆我撐歌曲」由MIRROR《Innerspace》奪得，MIRROR所有到場的成員一齊上台，姜濤因傷不能現身，Alton及Tiger亦因病未能到場。正副隊長Lokman（楊樂文）及Anson Kong發表感言，Anson Kong感謝所有廣東歌樂迷，「多謝你哋留守喺香港，聽香港嘅音樂，聽廣東歌。」

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同時MIRROR又奪「勁爆組合」，與同奪此獎的P1X3L及ERROR互相多謝，場面搞笑。Lokman今次禁不住興奮高呼：「多謝MIRROR、《全民造星》！」他又直言：「希望我哋嘅出現會帶畀大家多啲歡樂、好多嘅正能量，身體好多有趣嘅事物，希望大家盡情去發掘。」及後Jeremy跳唱完後，MIRROR其他隊員則在台下大笑，似乎對見到Jeremy Solo感到十分有趣。