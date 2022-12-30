《美麗戰場》Goolge Yahoo稱霸　TVB頒獎禮有力掃獎

1月8 日(日)為TVB頒獎禮，今年有兩套劇焦點，分別是熱度高企的《美麗戰場》同口碑強勁的《下流上車族》，兩套劇分別有多套提名，每年都有觀眾投票環節，不過眾所周知，高層賽前開會才是關鍵，但據知今年特別著重民意，網絡反應，如果單計這一點，《美麗戰場》優勢很明顯。

《美麗戰場》大結局不少人覺得爛尾，在網絡上引起極大爭議。

優勢從兩個搜尋引擎公布的數據可以得知，先說Google年度搜尋排㣔榜，在《熱搜關鍵字》項目上，《美麗戰場》排第8，僅僅輸給排第七的MIRROR演唱會，但排名就高過快速測試，證明網民喜歡搜尋《美麗戰場》的新聞，《美》劇更在〈年度熱搜節目》頂目上排第一，力壓五套TVB劇集，連今年最高收視的《家族榮耀》都要輸。而《美麗戰場》大結局播出之後，由於太過爭議性，一度成為熱搜，亦成為不少YouTuber的題材，當然熱搜的定義，可以是負評，《美麗戰場》負評是不少，但一套作品最重要的因素是「有人講」，如果一套作品播出後，網民沒有任何反應，那同失敗沒有分別。

《美麗戰場》在Google ,Yahoo 兩大搜尋引擎上都有優異成績。

而早前Yahoo頒獎禮上，《美麗戰場》奪得〈人氣電視劇集〉〈電視女藝人-陳瀅〉〈電視男藝人-陳山聰〉，而在Yahoo搜尋「十大熱搜電視劇」排行榜，《美麗戰場》排第四位，力壓《鐵拳英雄》《白色強人2》《下流上車族》,由此可見《美麗戰場》在網絡熱度上，的確比其他TVB劇出色，如果熱度同投票度是正比，而高層又重視這個數字，《美麗戰場》絶對有力在頒獎禮掃獎。