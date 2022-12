Tyson Yoshi想30歲前結婚生仔　不想浪費女友青春：好似好X街啫

Tyson Yoshi(程浚彥)自出道就深受粉絲喜愛,滿身肌肉、紋身,歌曲歌詞都滲透出一種男孩的味道,不少人都因這種危險的氣息而被迷倒。不過,現實中的Tyson Yoshi卻是一個專一、不煙不酒、飲食健康的好男人。早前(21/2)古巨基與Tyson Yoshi合作,並於錄音室內來了一場「靈魂的拷問」,除講及日常生活外,也談及人生觀,愛情觀以及小時候Tyson Yoshi在英國留學的趣聞。



訪談開始的時候,二人就講到飲食習慣的話題之上。Tyson Yoshi表示,自己為了保持身體體態而需要嚴格控制節食。Tyson Yoshi分享到,其實自己食量很大,但很多時間都需要進食很大量蛋白,每天都要食蛋白煎蛋。他說:「我唔會食奶粉,因為太多水。」表示水份吸收太多的話,肌肉會不夠結實。

之後,古巨基就問道:「我估好多人見到你會以前你好壞,但其實絕對唔係,包括唔煙唔酒,飲食(好健康)。」之後,兩人就開始談及以前的創作的經驗。Tyson Yoshi直言以前也寫過有關於「Fxxk Boy」的歌曲。他說:「唔同年代嘅Fxxk Boy故事,我都係過來人。以前細個聽呢首歌(《第二最愛》),不過而家大個再聽,先知原來係用呢種方式表達呢件事。」Tyson Yoshi也說,他其中一首歌就寫過類似的事,他說:「叫《SP》,以前寫歌嘅時候唔會諗太多,都唔覺得有人會聽,所以以前乜都會寫。」他也分享了其中一句歌詞「all I got is protein shake, cuz babe I don't smoke or drink.」說到這些壞男孩的話題時,Tyson Yoshi還不時望向坐在一旁的「古太」。古巨基說:「你做咩一直望住我老婆?放心啦,以前啲嘢佢全部都知。」兩個大男孩的互動真是可愛。

之後,兩人就開始談及愛情觀。原來予人印象愛玩的壞男孩的Tyson Yoshi,對現任女朋友卻十分專一。他說:「我經常都諗,我唔想30歲之後做幕前工作,至少都要結咗婚先,嘥咗佢啲時間,如果唔係(結婚)好似好X街啫。」Tyson Yoshi也直言,想結婚後早些生小朋友。說罷,古巨基就表示自己很晚才結婚,即是浪費了女朋友很多青春?坐在古巨基身後的「古太」還點頭表示認同,場面十分好笑。

