Tyson Yoshi想30歲前結婚生仔　不想浪費女友青春：好似好X街啫

Tyson Yoshi（程浚彥）自出道就深受粉絲喜愛，滿身肌肉、紋身，歌曲歌詞都滲透出一種男孩的味道，不少人都因這種危險的氣息而被迷倒。不過，現實中的Tyson Yoshi卻是一個專一、不煙不酒、飲食健康的好男人。早前（21/2）古巨基與Tyson Yoshi合作，並於錄音室內來了一場「靈魂的拷問」，除講及日常生活外，也談及人生觀，愛情觀以及小時候Tyson Yoshi在英國留學的趣聞。



Tyson Yoshi同古巨基由健身講到感情。（YouTube 截圖 / 古巨基 Leo Ku）

訪談開始的時候，二人就講到飲食習慣的話題之上。Tyson Yoshi表示，自己為了保持身體體態而需要嚴格控制節食。Tyson Yoshi分享到，其實自己食量很大，但很多時間都需要進食很大量蛋白，每天都要食蛋白煎蛋。他說：「我唔會食奶粉，因為太多水。」表示水份吸收太多的話，肌肉會不夠結實。

Tyson Yoshi同古巨基講到後生時的男女經歷。（YouTube 截圖 / 古巨基 Leo Ku）

Tyson Yoshi想30歲前結婚生仔。（YouTube 截圖 / 古巨基 Leo Ku）

之後，古巨基就問道：「我估好多人見到你會以前你好壞，但其實絕對唔係，包括唔煙唔酒，飲食（好健康）。」之後，兩人就開始談及以前的創作的經驗。Tyson Yoshi直言以前也寫過有關於「Fxxk Boy」的歌曲。他說：「唔同年代嘅Fxxk Boy故事，我都係過來人。以前細個聽呢首歌（《第二最愛》），不過而家大個再聽，先知原來係用呢種方式表達呢件事。」Tyson Yoshi也說，他其中一首歌就寫過類似的事，他說：「叫《SP》，以前寫歌嘅時候唔會諗太多，都唔覺得有人會聽，所以以前乜都會寫。」他也分享了其中一句歌詞「all I got is protein shake, cuz babe I don't smoke or drink.」說到這些壞男孩的話題時，Tyson Yoshi還不時望向坐在一旁的「古太」。古巨基說：「你做咩一直望住我老婆？放心啦，以前啲嘢佢全部都知。」兩個大男孩的互動真是可愛。

Tyson Yoshi想30歲前結婚生仔。（YouTube 截圖 / 古巨基 Leo Ku）

之後，兩人就開始談及愛情觀。原來予人印象愛玩的壞男孩的Tyson Yoshi，對現任女朋友卻十分專一。他說：「我經常都諗，我唔想30歲之後做幕前工作，至少都要結咗婚先，嘥咗佢啲時間，如果唔係（結婚）好似好X街啫。」Tyson Yoshi也直言，想結婚後早些生小朋友。說罷，古巨基就表示自己很晚才結婚，即是浪費了女朋友很多青春？坐在古巨基身後的「古太」還點頭表示認同，場面十分好笑。

「古太」 好認同。（YouTube 截圖 / 古巨基 Leo Ku）

Tyson Yoshi想30歲前結婚生仔。（YouTube 截圖 / 古巨基 Leo Ku）