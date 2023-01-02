謝婷婷帶3歲女兒返港見家人 86歲謝賢除墨鏡勁精靈攬乖孫過聖誕

謝霆鋒胞妹謝婷婷2019年6月突然報喜誕下一女，但對孩子的爸爸封口不談，之後更離開香港生活。原來婷婷在去年底，秘密帶埋3歲囡囡Sara返香港探望家人和朋友，但在2023新一年離開香港後，才在社交網Post出三代同堂合照，送給大家一個驚喜。

四哥跟外孫出街，打扮依然咁型。（IG@jennifertsetingting）

謝賢激罕除墨鏡，反而孫女Sara就要加個墨鏡emoji。（IG@jennifertsetingting）

婷婷今日（2日）在IG分享多張留港時拍攝的照片，婷婷帶囡囡見公公謝賢、婆婆狄波拉和舅父謝霆鋒，一家人歡度聖誕！86歲四哥謝賢早前在金像獎現身，健康情況令人憂心；但今次現身相當精靈，見乖孫笑到四萬咁口之餘，更激罕除下黑超配合氣氛戴聖誕裝飾眼鏡，非常可愛。不過，謝賢似乎比較怕凍，當婷婷和Sara在室內着短袖T恤時，謝賢就着厚厚的羽絨及冷手套，但精神不俗。

難得見面，婆婆狄波拉跟孫女周圍去玩，不止一次到過主題公園，又跟舅父霆鋒在家中相聚。雖然為保護小朋友，Sara全部相都被墨鏡Emoji遮眼，但仍難掩一副美人胚子，加上微曲秀髮超有氣質，有網民大讚：「外丈甥多似舅，好靚女！」

拉姑同孫女一齊扮聖誕老人，超可愛。（IG@jennifertsetingting）

有網民大讚：「外丈甥多似舅，好靚女！」霆鋒都好開心。（IG@jennifertsetingting）

婷婷還用英文留言：「沒有比這更好的方式來結束這一年了。非常感謝Sara和我與家人分享美好的時間。我們熱愛和珍惜每一秒。Sara在香港度過了最美好的時光，我喜歡帶她四處看看——香港確實是世界上最美麗的地方之一。我們等不及要回來了。大家2023年快樂！ Sara和我向大家致以愛意，並祝大家新年快樂，萬事如意！」

謝賢一家四口，現在仔女都已有自己孩子。（IG@jennifertsetingting）