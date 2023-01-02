陳百強母親骨灰將運返香港　家屬意向與兒子Danny合葬

已故藝人陳百強（Danny）媽媽姚玉梅於廣州逝世，享年85歲。「為你喝采陳百強歌迷歌迷會」於上月29日於Facebook透露，陳媽媽早前因突發性肺積水需入院治療，因年紀太大，醫生無法為她做手術，一星期後獲通知確診肺癌，以保守治療為主，最終不敵癌魔逝世。

陳媽媽今年3月精神尚算不俗。（圖片由受訪者提供）

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查小欣與陳百強父親陳鵬飛合照。（查小欣facebook）

《香港01》今日（2/1）致電陳百強歌迷會會長Lisa，透露Danny離世30年，她們成立的歌迷會一直有跟陳媽媽聯絡，今次是得到Danny家人通知消息。Lisa避談陳媽媽是否患上肺癌，但否認與新冠肺炎有關，並提供一張陳媽媽在今年3月的照片，雖然較瘦弱，但精神尚算不俗，Lisa說：「Auntie近幾年身體都唔係太好、弱啲，原本仲諗住內地通關後上廣州探佢。可能最近天氣凍，佢幾日前因為肺積水入院，其實嗰朝早情況都好穩定，到夜晚走得好突然。」

由於是公眾假期，Lisa表示仍未定喪禮安排，但家屬計劃將骨灰運返香港，希望與兒子Danny合葬於將軍澳華人永遠墳場，她說：「呢個都係家人意向，但都要等假期完咗，再去華人永遠墳場辦公室商討，一切未落實。」

Danny生前好友翁靜晶表示昨日得知陳媽媽離世消息，她說：「Auntie一路都好錫我，佢後期去咗大陸大家少咗聯絡。希望佢離苦得樂，咁佢一個人，得一個仔分離咗，後面日子都唔好過，希望佢能安息。」

翁靜晶與陳百強合作無間，私交甚篤。（翁靜晶fb）