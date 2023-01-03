樊少皇自爆與賈曉晨離婚後親自解畫　交代背後真相跪求老婆原諒

樊少皇與JJ賈曉晨於2016年結婚，婚後兩人育有兩名寶貝女兒，一家四口生活幸福。然而在2023年元旦日，正當JJ在微博開心迎接兩人的結婚7周年，樊少皇竟突然發文宣布離婚，但之後又彈弓手兩度更改貼文，即令外界揣測他與JJ的婚姻出現問題。JJ亦忍不住叫老公出來解釋，樊少皇終於在昨晚特地出post為今次的自爆離婚風波解畫。

樊少皇與JJ及兩名女兒。(微博圖片)

樊少皇寫道：「原本想打（我們離開這裏了）沒想到這個可惡的聯想字，加上楊康之後疑似出現腦霧後遺症，還有兩個孩子一直在鬧！哎呀！手滑了出事了，我一看清，趕緊重新編輯，沒想到，這可惡的編輯設定竟然還留底…老婆 我錯了，求你原諒我吧！」看他如此緊張公開向老婆認錯，怕對方生氣，就證明夫妻倆感情依舊恩愛甜蜜，關係極好。而一眾吃瓜網民就紛紛獻計給他跪求原諒氹回老婆：「跪玻璃最有誠意」、「超市榴槤便宜了，趕緊買兩個。」樊少皇也親自回覆了這名網民表示：「不瞞你說昨天晚上還真買了個榴槤，現在還放在冰箱呢」。

JJ在今年元旦貼出與老公樊少皇的合照，慶祝結婚7周年，但樊少皇轉發老婆的貼文後，卻留言：「我們要離婚了」。不過1分鐘後他更改了貼文：「我們」，過8分鐘後又改成：「我們換個冬天不冷的地方生活吧」，讓網民猜測二人婚變。由慶祝結婚周年變成傳出婚變，JJ忍不住留言「吃瓜吃到自己頭上了，等後續，出來解釋解釋吧樊少皇，我就看看你怎麼說。」

2012年樊少皇公開跟JJ的戀情時，被揭發有一名交往了20年的女友「阿霞」，兩人更育有一子一女，雖然樊少皇聲稱跟「阿霞」於2007年已分手，但JJ卻仍因此背上小三之名，二人排除萬難於2016年低調成婚，想不到結婚7年就疑似出現「七年之癢」。

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