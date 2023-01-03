迪麗熱巴被爆懷孕曬腹肌竟是舊相？　工作室再po貼身裙騷玲瓏曲線

最近，有內地八卦媒體爆料稱2023年會有一線頂流女明星官宣生子，即刻引起熱議，馬思純、楊紫、迪麗熱巴等都成為猜測對象，不過，經過種種跡象，網友最終將目光鎖定在30歲迪麗熱巴身上。



熱巴近來頻頻被指懷孕。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

首先，有指迪麗熱巴在拍攝完劇集《公訴精英》後，7個月沒有進入劇組拍戲，這樣的情況在2019年也曾發生過，當時她透露因為長相致戲路受限，有7、8個月都沒有拍戲，甚至對著鏡頭即場邀戲：「哈嘍，各位導演（我有時間）」，非常進取；其次，由下半年開始，熱巴幾乎絕跡所有大型活動，幾乎都是直播，且沒有亮相各大紅地氈，亦沒有參與任何跨年晚會，實屬罕見。

雖然在12月28日，熱巴曾曬出腹肌照片疑似回應傳聞，但被網友踢爆是舊相，且近來她的衣着全是寬鬆版型，更加惹人懷疑。而在12月中，熱巴現身機場的照片被指「孕味濃」，她身穿全黑內搭，外披一件寬大的羊羔絨外套，手一直放在腰間，壓著外衣，似乎有意遮擋更加令人懷疑。

熱巴曬腹肌相被指是舊照。（微博@Dear-迪麗熱巴）

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隨著輿論愈演愈烈，迪麗熱巴工作室在1月1日曬出多張靚相，相中的熱巴身穿紅絲絨貼身連身裙，化身復古摩登女郎，身姿搖曳，大騷美好身段，疑望謠言不攻自破，而今日（3日）又再度分享幾張花絮圖，但粉絲並不買賬，紛紛留言讓工作室「恢復行程圖」，一方面想見到偶像，另一方面可能也希望藉此澄清傳聞。

粉絲呼籲恢復行程圖。（微博截圖）