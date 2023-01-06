叱咤︱Jeremy大熱奪新人金　由隱形人到「金Jer」網民讚實至名歸

Jeremy（李駿傑）日前以大熱姿態勇奪《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》男新人金獎，不單只台下的MIRROR兄弟感動，他於台上穩定的演出更贏得全場掌聲。由參加《全民造星》被批「韓味」太濃、曾哭訴不甘成為「隱形人」、獲得第九名卻是最後一位加入MIRROR出道，直到今日以個人身份踏上頒獎舞台成為「金Jer」。Jeremy的努力終被大眾看見和肯定，難怪MIRROR的一班兄弟以及一眾Unicornsss（Jeremy粉絲專稱）會如此感動。



Jeremy以大熱姿態勇奪《叱咤》男新人金獎。（資料圖片）

Jeremy在《全民造星》初期被批評「韓味」太濃，內向的他又曾哭訴不甘成為「隱形人」，後來經導師指導成功發掘出獨有的妖艷風格，最終獲得第九名加入MIRROR出道，而他亦是最後一位加入的成員。出道頭三年，MIRROR的隊友相繼單飛推出個人歌曲，向來表現穩定的Jeremy卻一直未有機會。正當粉絲們心急如焚之際，他找來好友應智越（細貓）擔任監製，推出單曲《夢言》答謝粉絲的支持和信任。入行第四年，Jeremy終推出首支個人單曲《半》，及後再推出《九》和《阿波羅》。

Jeremy參加《全民造星》時曾哭訴不甘成為「隱形人」，亦一度萌生放棄追夢的念頭。（影片截圖）

他於《叱咤》台上先後唱出《阿波羅》、爆喊發表得獎感言後再一秒進入狀態演唱《九》，穩定的演出贏得不少網民的讚賞：「睇得出佢好珍惜舞台表演機會，次次都準備十足，所以就算喊到咁都一秒入戲，中間dance break仲偷偷索咗下鼻水，佩服」、「冇ear mon都唱得咁穩咁好，加上佢好享受舞台而散發嘅魅力，Jeremy真係實至名歸」。

Jeremy爆喊發表得獎感言後，再一秒進入狀態演唱《九》，穩定的演出獲大讚。（資料圖片）

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