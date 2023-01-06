TVB宣傳照P圖出事背景唔貼地　汪阿姐紅到似飲醉鮑姐一衫走天下

TVB年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於周日（8日）隆重舉行，昨日（5日）已經發放早前女藝人們為官方場刊拍攝的宣傳照，分別是角逐女主角、女角色、女配角及女飛躍的十強。

最佳女主角10強大合照。(TVB提供)

但今次的宣傳照大出事，女藝人悉心打扮為影靚相，出來的效果卻出現了問題，多張圖片都明顯與背景格格不入，P圖出事令照片出現了「退地」的問題。而且各藝人都十分繁忙，未必有時間可以集合在一起拍照，所以P圖技術十分緊要，把各藝人P在同一背景上，砌積木般砌成一幅合照。若藝人同時角逐兩個獎項會穿上兩套不同的晚裝來拍攝，但鮑起靜角逐兩個獎項只穿上一套晚裝拍攝，讓人感覺一套晚裝走天下，十分隨便。

最愛歡迎電視女角色10強。(TVB提供)

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至於微博方面，日前亦公布了主持的名單，但官方上載的照片都十分怪異，照片出現偏紅情況，令人看上去覺得十分怪，像汪明荃的照片臉頰好得像飲醉酒一樣。不少網民都留言：「這個攝影師修圖技術太差！」、「公司係咪冇人識Photoshop？」、「扣美術部人工」，更有網民指TVB今次的宣傳照影響藝人的顏值。

女主持10強名單。(微博圖片)

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