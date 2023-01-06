輕功｜「天使的羽毛」成大結局亮點　助眾人尋獲繆妙超感動遺言

TVB熱播中劇集《輕功》今晚將迎來大結局，在昨晚一集，劇中最大謎團 十一（黎 耀祥飾）是否識「輕功」真相亦終於揭曉，十一向嵐嵐（蔣祖曼 Joman 飾）、阿風（朱敏 瀚飾）和元植（鄭俊弘飾）坦白表示：「其實識輕功嗰個，係繆妙（龔慈恩飾）唔係我。」頓時令 眾人大為驚喜，背後原因更暗藏洋蔥。原來繆妙當年是為了十一，才刻意隱藏自己識輕功真相。

《輕功》今晚大結局。（劇照）

而是集高潮位落在劇集尾段，凌波大廈突然失火，十一和阿風被困單位內，此情此境猶如當年片場大火，十一遂憶起當年與繆妙跳落城樓的情景。當年十一獨闖火場救出被道具砸着的繆妙，後來兩人被圍困在火海中，十一在危難關頭對繆妙說：「我攬住你跳落去，最多墊你屍底，一個死好過兩個死。」之後兩人相擁從城樓一躍而下，繆妙對於十一捨身相救甚是感動，最後在空中使出「輕功」兼情深望着十一，畫面非常浪漫。隨後鏡頭一轉回到現實，在起火單位發生爆炸之際，十一鼓起勇氣攜着阿風奮勇一跳……另在臨近結局周才出現的何索（龔慈恩分飾），一直忠奸成謎，但根據昨晚她向十一伸出援手劇情，不少 網民都留言直指她「奸唔晒」，只是太過「目標為本」，到底今晚大結局會否再有驚人反 轉？就要密切留意今晚劇情。

原來繆妙識輕功。（劇照）

《輕功》今晚大結局會有新元素—「天使的羽毛」登場！事緣十一等人在大火後 發現繆妙遺物，並從中找到繆妙留給眾人的線索。就在此時，「身份」神秘的羽毛在眾人 身邊「老是常出現」，最終眾人在羽毛指引下，終成功尋獲繆妙臨終前留給十一的遺言， 內容更煞是感人。而大結局另一看點，則落在嵐嵐和阿風的感情線上，嵐嵐舊愛 Duncan（李日朗飾）回港結婚，更邀請嵐嵐出席婚禮，令嵐嵐陷入崩潰。而另一邊廂，Yuki （朱晨麗飾）對阿風兒子照顧有加，阿風打算與 Yuki 結婚給予對方名份，但 Yuki 最終 又會否答應呢？ 感情要好的「洪家」，成員龔姐、Joman 和朱仔早前開 Live 與粉絲互動，提到大結局中 繆妙遺留下來的信息，龔姐透露：「嗰場戲我自己配音時都係咁喊，淨係對住劇本讀都覺得好感動。」期待指數爆燈。

嵐嵐舊愛 Duncan回港結婚。（劇照）

另外，談到《輕功》被指富教育意義，朱仔坦言拍攝《輕功》 對他來說大有得着：「佢教大家要放輕心態去面對唔同事情，我喺拍攝過程真係抱住呢 個心態去做，我好想有一個作品做到生命影響生命，呢套劇正正做到呢樣嘢。」 Joman 則指單是劇集名稱已令她大有得着：「我初初拍嘅時候係不斷懷疑自己、係咁諗點樣去演，反而係有一日突然諗番起個劇名，個人即刻醒一醒，呢套劇係輕功，點解要諗咁多、 擔心咁多？」

朱敏瀚坦言拍攝《輕功》 對他來說大有得着。（劇照）