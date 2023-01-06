大劉劉鑾雄登廣告賀李嘉欣　許晉亨揸「ME 2」車牌賓利名車接女友

劉鑾雄（大劉）日前舉行記者會，除了回應與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）在皇室堡的同場事件之外，還澄清了過往多段傳聞，包括在2006年刊登的全版生日廣告是「被搵老襯」：「成個廣告板隊埋嚟，叫我搵秘書去登廣告，我都照幫手嘅。」他又澄清尖沙咀The ONE商場並非為「一生最愛」李嘉欣（Michele）而命名，而是兒子劉鳴煒所改，他本人從沒想過「The ONE」這個字：「我本人私人或工作上，從來冇諗個一個字叫The One。」



劉鑾雄（大劉）日前舉行記者會，澄清了過往多段傳聞。（資料圖片）

大劉在2006年6月20日，李嘉欣（Michele）36歲生日當日刊登了全版廣告。（網上圖片）

在Michele 36歲生日當日，大劉刊登的全版「The ONE」廣告轟動全城，但Michele卻與許晉亨共進晚餐，令戀情曝光，許晉亨更花20萬買下「ME 2」車牌，掛在逾百萬的賓利豪華房車，並接載女友，因而被指是向大劉示威。自此Michele與許晉亨經常出雙入對，2007年更多次傳出Michele將嫁入許家，更有指兩人已於美國秘密結婚，而同年7月何超瓊在出席活動被問到「嘉亨戀」的婚事時，她就直言：「我已經做咗我嘅嘢（離婚手續），唔好再話我阻頭阻勢。」

許晉亨花20萬買下「ME 2」車牌，掛在逾百萬的賓利豪華房車，並接載Michele。（視覺中國）

2007年7月何超瓊在出席活動被問到「嘉亨戀」的婚事時，她就直言：「我已經做咗我嘅嘢（離婚手續），唔好再話我阻頭阻勢。」（視覺中國）

何超瓊於1991年與船王之後許晉亨結婚，有指這場門當戶對的世紀婚禮耗資2000萬擺足3日婚宴，何鴻燊更為何超瓊準備了10億元的嫁妝，盡顯豪氣。不過2000年何超瓊對外宣布與許晉亨分居，兩人將離婚，但2006年爆出「嘉亨戀」時，何超瓊又稱與許晉亨一直未正式辦妥離婚手續，故法律上仍是夫妻關係，引來外界熱議。

2007年11月Michele與許晉亨一起睇郭富城演唱會。（視覺中國）

+ 2

不過Michele與許晉亨感情亦未受影響，兩人繼續一起出席活動，直至2008年10月28日註冊結婚，同年11月23日在許家市值7億的石澳大宅舉行盛大婚禮，據知這場宮廷式婚禮花費逾億，單單是Michele身穿的婚紗已價值200萬，極盡奢華，傳媒除獲發餐盒慰勞外，每人亦獲派千元利是，出手相當闊綽！而Michele與許晉亨結婚14年恩愛如昔，兩人育有一子許建彤（Jayden），一家三口幸福美滿。

李嘉欣身穿價值港幣200萬、經The Wedding Shop訂制的婚紗，是由Bellantuono collection頂級裁縫由法國來港爲她度身訂造，並在意大利以超過200小時縫製。（IG@michele_monique_reis）