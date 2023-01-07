「口罩小姐冠軍」西童當選後唔恨拍劇？　飛到泰國低胸上陣打碟

西童（梁茜童）向電音DJ方向發展，近年已開始打響名堂。去年她以「聞西」身份參加ViuTV節目《尾二一屆口罩小姐選舉》並贏得冠軍，但之後她並沒有向電視台發展，反而繼續以DJ身份於世界各地演出。除了在香港演出外，原來早前她亦獲泰國頂級DJ Roxy June的賞識，邀請到當地打碟。



西童（梁茜童）向電音DJ方向發展。

西童（梁茜童）獲泰國頂級DJ Roxy June的賞識，邀請到當地打碟。

西童（梁茜童）接受《香港01》訪問時，就表示去了去了泰國演出，一共只演出了一日，不過之後亦會到泰國做巡演。她續說，因為經理人DJ Yami與她合作多年，所以今次合作對她來說，就像是考試一樣。她說：「今次帶我去泰國感覺好似去考試咁。好緊張。打咁大個場學識control the crowd，見識多咗，見到外國犀利嘅人係點做。今次好開心，因為我一直想試吓打大場，睇下自己hand唔handle到。其實出發前一日我就已經病咗，但係經理人話叫我做完場show先好病死，你話幾無人性，不過可以感受咁大個場嘅燈光音響真係好好玩。 今次人工都有四位數美金啦。當然希望之後愈做愈好，可以做到5位數美金。」

梁西童 @westtung 截圖

有不少網民都說「女仔出國打碟就係做雞」，西童（梁茜童）也正面回應這些言論。她說：「我真係想講我係台上演出，唔係床上演出囉。同埋網民成日話我樣衰，叫雞都唔會揀我啦，我都係得對波之嘛，係咪？ 總之新年快樂，希望大家2023年開開心心啦。我又飛啦。bye bye。」

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