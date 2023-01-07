楊冪與主持人直播互動傲慢敷衍　網友狠批不尊重人：好尖酸刻薄

圈中頂流楊冪最近風波不斷，早前被指狀態差、老態盡顯，後又疑被公司牽連，捲入欠債風波，日前參與直播，與主持人互動片段流出，遭網友狠批態度差，深陷輿論。



楊冪在12月26日做客快手直播間。（微博@嘉行楊冪工作室）

事緣12月26日楊冪在做客快手直播時，與主持人互動的片段突然於6日晚登上微博熱搜，片中的她不時展現出傲慢、不耐煩、敷衍等態度，一時叫主持人遮住自己的截圖再展示給網友，一時主持人讓她做粉色髮夾，又叫對方「你不要操控我的人生，我自己來好嗎」，甚至直言「你們主持人超認真的，我都沒辦法接他的話了」，好幾次直接講出主辦方提詞內容，顯得漫不經心，氛圍一度尷尬，因此引起網友熱議；加之楊冪粉絲以惡意剪接、主持人能力不佳等護主，令大眾更加反感，直指楊冪不尊重人：「真的好尖酸刻薄的一個人」、「為什麼全程擺出一副高高在上的樣子啊，還翻白眼？拿沒素質當真性情」、「冪粉讓路人不要斷章取義看完完整版再評論，看完完整版我都覺得那剪輯版的都已經美化她了，全程陰陽怪氣，真的符合她一貫的作風捧高踩低」，且不少網友表示，曾多次觀看這位主持人的活動，大讚其為人及能力不錯。

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一石激起千層浪，不少網友翻出楊冪曾經在《三生三世十里桃花》開播宣傳會後台「打手機」的視頻，當時工作人員提醒她在直播，結果楊冪一邊走一邊說：「什麼東西，在做直播是不是？這跟我有什麼關係？」更直接上前打飛手機，也是令不人少對她刮目相看。

面對鋪天蓋地的輿論，楊冪今日（7日）在微博轉發自己2011年12月31日的一條舊微博，配文「新年快樂 給大家拜個早年」，舊微博中寫道：「感謝過去一年所有我遇到的人，和經歷過的種種。我全部放在心裡，並真心的感恩。謝謝生活對我的歷練，這是比任何財富都更寶貴的。縱然萬箭穿心過，也敢把真心做草船。好的壞的，全部收下。只等東風再起」疑似回應。

楊冪疑似藉舊微博回應。（微博截圖）