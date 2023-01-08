《還原神之食》還原劇集經典美食　何泳芍挑機煮《美味天王》烤魚

J2一直致力研發各種飲食節目的可能性，除了先前播出過的《不能只有我看到的便利店追女神食譜》、《即刻食好西》，以及主打邪惡美食的《開火》等等之外，明晚（9日）逢周一至五晚8點半起即將播出全新飲食節目《還原神之食》，除請來名廚祈積奇主理食物，還找來三位睇得、食得但唔知煮唔煮得的女主持何泳芍（Honey）、胡敏芝（Karen）及陳欣茵擔任助廚，嘗試以最簡單快捷但又專業的方法，還原無綫經典劇集、電影、動漫等中出現過的「神級美食」。



何泳芍、胡敏芝、祈積奇、陳欣茵。

《還原神之食》實行召喚觀眾集體回憶之餘，亦盡力將大眾以為的「遙不可及的神級美食」，例如將《美味天王》、《食為奴》、《情迷黑森林》、《食㦸之靈》和《魔女宅急便》入面的美食帶到現實世界。頭兩集獲「神還原」的經典劇集名菜，來自1997年的30周年台慶劇《美味天王》，還原菜式包括法國名菜「千層酥皮烤魚」及「極品鵝肝醬烤鴨」，當中較為特別的，是原來「千層酥皮烤魚」這味菜大有來頭，是法國頂級名廚研製出來的創意菜式，祈積奇在節目中除了會還原這味法國經典名菜，更會拆解「原著」及「美味天王」中的差別。祈積奇另外還會分享西餐冷知識加小撇步，例如拆解西餐味道基調三重奏（Magic Trio），更會示範如何將新鮮鴨肝炮製成美味可口的鴨肝醬，雖然烹製過程需時三天，但步驟卻一點也不複雜，絕對值得嘗試。

第一集嘅「還原神之食」係：《美味天王》嘅千層酥皮烤魚。

努力還原中。

還原成功！

頭兩集登場的「美女助廚」則為Honey及欣茵，二人全程「食多過做」，當中欣茵更是對「美貴食材」零免疫力，完全不顧儀態大啖品嚐，遭Honey踢爆拍畢節目後增磅不少，欣茵受訪時亦坦言最近為了拍攝飲食節目，足足肥了三公斤：「因為咁啱我上一個都係飲食節目，主要係每日拍攝我都食足六、七餐，仲要食埋Crew Meal，唔食好似唔夠飽咁，個個工作人員都笑我係黑洞。」Honey亦指自己要十分忍口才能逃過增磅命運：「我直頭克制到淨係食佢煮嘅嘢食，平時工作人員放飯我就完全唔食。」

Honey非常為食。

除了「還原神美食」過程，節目還包含其他不同元素，包括到街市拜師學揀魚及劏魚，兩位主持又在祈積奇安排下蒙眼接受「味覺大挑戰」，當中的劏魚過程更是相當搞笑，皆因平時看似「零弱點」的Honey，來到劏魚台前即變回「弱質女子」，無論是看著欣茵劏魚或是自己落手均是嚇至花容失色，Honey受訪時坦言對劏魚確實有陰影，又透露為了拍攝《港女野人》及《神之食》，已兩度頂硬上劏魚，並謂兩次均發生離奇事件：「之前《港女野人》劏完魚，我發燒發咗成晚，今次喺街市劏完魚，我就覺得暈暈地，可能驚嚇過度。」

Honey原來好驚魚。

好用心炮製每一道美食。

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