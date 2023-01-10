TVB新聞小花張庭瑜擺烏龍　將肥媽演唱會講成MC演唱會：對唔住

現年23歲、模特兒出身的張庭瑜（Kate）於去年二月加入TVB新聞部，憑其靚女外表極速上位，不但擔任財經組和新聞組主播，亦兼任主持深宵新聞報道和《中華掠影》主持一職，榮升新生代新聞小花。然而這位最美女主播近日卻竟然誤將肥媽和MC張天賦混淆而引起天大的誤會，令她不得不在Instagram道歉？



張庭瑜是TVB新生代新聞小花。（IG：@hellotingyue）

張庭瑜周不時都會在Instagram分享美照和日常生活點滴，日前她與網民分享一則趣事，事緣她手上有兩張肥媽（Maria Cordero）的演唱會門票，正打算問朋友有沒有興趣看的時候，卻將「Maria Cordero」講成「MC」而引起世紀大烏龍，其後她再錄音講明「咁你哋睇唔睇Maria Cordero？」，令幾位誤會有MC張天賦演唱會看的朋友「一場歡喜一場空」，紛紛表示「Nei tai la Maria（你睇啦Maria）」、「U pay me $2800 I will go（你畀$2800我我就去）」、「晒～～～氣～～～～～～～」。張庭瑜亦無奈笑稱：「對唔住，冇講清楚MC係乜！」

張庭瑜將「Maria Cordero」講成「MC」而引起世紀大烏龍。（IG/ @hellotingyue）

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