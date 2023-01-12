60歲關之琳透視裝騷身材演繹東北女子美態　霸氣罕談拜金小三傳聞

現年60歲的關之琳 (之之) 無論樣貌身材多年來都keep得好好，是圈中的凍齡女神。雖然她如今已青春不再，但狀態依然好好，怎樣看也看不出她的真實年紀。之之亦有跟上潮流的步伐，早前已進駐抖音拍片跟大家分享她的近況以及生活點滴。早前她就拍片示範「東北女子長啥樣？」片中之之身穿透視上衣配襯酒紅色窄身喇叭褲，完美演繹東北女子集帥氣與美麗於一身的特質，可謂剛柔並重，同時也大騷她的Fit爆身材。

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之之是滿族人，作為東北女子的她性格率直爽朗，不愛拐彎抹角，有一說一，在愛情方面也敢愛敢恨。年前之之曾獲內地節目《魯豫有約》邀請，對自己入行以來感情作出一個剖白，面對「拜金」「第三者」等問題，都罕有地回答。

之之曾獲內地節目《魯豫有約》邀請剖白感情事。(微博圖片)

原來對於被外界一直標籤為「拜金」，之之琳認為是沒有絕對：「人家說我貪錢，甚麼叫貪錢呢？那誰不要吃飯呢？我男朋友有錢或是他比較成功，是等於我貪他錢嗎？不可以他貪我的名氣嗎？」又講到多次有「第三者」傳聞出現，關之琳認為愛情要來的時候是擋不住的：「我没有主動就行，擋不住人家為了我做甚麼事情。」言談中十分霸氣。面對自己感情路，到底有沒有後悔以前的做法？原來之之都曾後悔過：「有後悔，還是有傷害到人家。」言談中所指的就是一些追不回的往事了。

關之琳面對「拜金」問題時，大方侃侃而談。（微博圖片）

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