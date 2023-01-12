東張西望｜神奇教派「幫個人開光」　入教要發毒誓捐錢開功德戶口

《東張西望》今日（12/01）一集講懷疑「神秘教派」呃人事件，有人報料指自己媽媽受親友介紹到訪一間位於荃灣工業大廈的所謂「佛堂」後，與家人的關係突然變得疏離，還向這間「佛堂」前後捐贈了將近十多廿萬。



上天老母？（《東張西望》截圖）

佛堂環境。（《東張西望》截圖）

報料人表示這間「佛堂」的教派十分奇怪，她說：「佢（媽媽）同我形容話有彌勒佛、上天老母、濟公，仲有啲唔知咩神像。一開始都係一星期一日，最近一星期會去三、四日，好似唔去唔得，全身唔舒服。」她也續說，這間「佛堂」除了替物件「開光」之外，還可以幫人開光。報料人也指出，媽媽捐贈了不少錢財。她說：「保守估計一星期捐一兩千，應該都有十幾二十萬。」

真係好神奇。（《東張西望》截圖）

《東張西望》尋訪「放蛇」過程也十分神奇，明查暗訪之下發現這間「佛堂」位於荃灣一個工業大廈，門口招牌則是一間實業公司。被職員帶入內後，大堂放着一尊孔子像。負責人則說：「通常我哋唔接受嗰啲唔開光嘅人，我哋係拜明明上帝，呢個宇宙所有一切嘅主宰，我哋道場稱之為『老母』，呢個母係一個直心，然後有一個圈。」

門口係實業公司招牌。（《東張西望》截圖）

負責人更向他們聲稱，「開光」加入後身體更會有神奇變化！負責人說：「可以直達天堂，身體會有神奇變化，如果開光啦，嗰日嚟到，嗰時就唔係牛頭馬面搵你。係邊個？係仙佛菩薩嚟搵你，所以你走咗之後會好開心舒服，所以身體唔會硬，屍體啱啱喺雪櫃拎出嚟都會係軟嘅。」

一時又佛一時又天堂。（《東張西望》截圖）

報料人向《東張西望》表示，加入前「信徒」均需要發毒誓，所以媽媽說不可告訴其他人有關「佛堂」的事情。

負責人也表示，捐錢給他們就像是開了一個功德銀行戶口，去寺廟拜神就只是求心安。她說：「放幾多錢就按照你意願，有一份表文呈報畀上天，上天拎住呢份表文就會為你登記。」

要發毒誓捐錢開功德戶口。（《東張西望》截圖）

點擊下圖睇：