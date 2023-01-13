Coffee林芊妤被捲富豪飯局　聞七師傅大談「鮑魚論」笑容好尷尬？

林芊妤（Coffee）早前被捲入富豪飯局事件，一名KOL「Sean Lam」暗示Coffee婚後仍有出席富豪飯局，事件引來全城熱話。最近Coffee現身香港開電視擔任節目《開運秘笈》的嘉賓，主持人李尚正向風水大師七師傅請教，希望可以化解Coffee是非不斷情況，當中七師傅大談「鮑魚論」，居然令Coffee笑容變得僵硬？

Coffee林芊妤捲富豪飯局老公勸要高EQ 自爆入行後曾收淫媒電話

七師傅一見到Coffee就馬上表示以前已經在留意對方。（節目截圖）

在節目中，七師傅一見到Coffee就馬上表示以前已經在留意對方：「雖然我都係女人，但係我都被你吸引，因為你五官好靚，佢宜家冇乜化妝，但已經好上鏡。」搞到Coffee笑到見牙唔見眼，之後七師傅繼續講到：「因為你靚，所以有好多男人都想得到你，但係得不到佢哋就嬲啦！」

李尚正提及Coffee最近是非多多。（節目截圖）

李尚正馬上提及Coffee被捲入富豪飯局事件，如是者向七師傅問到這些傳言是否有利Coffee的發展，而師傅認為是好壞參半：「好就係藝人要多啲新聞，如果咩都冇就冇人記得。但係太多是非會影響印象，邊個敢搵你做代言，所以唔可以太多，又唔可以冇。」此時，七師傅分享「鮑魚論」作為例子：「好似食鮑魚咁，如果你食一萬隻都會頂唔順，食少少就啱啱好。其實啲人同你傳是非係好正常，因為你靚，所有靚女都會被傳緋聞。」不過有網民仍然Coffee聞言後面容變得僵硬，略為尷尬。

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