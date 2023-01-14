無綫悼念樂壇教父Uncle Ray與世長辭　一生奉獻香港廣播界與樂壇

有「樂壇教父」之稱的葡萄牙裔DJ Uncle Ray（Ray Cordeir，郭利民）於1月13日離世，享年98歲。無綫今日亦有發文公布有關Uncle Ray逝位的消息並致哀。

Uncle Ray曾獲香港特區政府頒發銅紫荊星章。（香港電台提供）

全文內容如下：

「(1月14日) 我們懷著沉痛和不捨的心情宣布，有樂壇教父美譽的 Uncle Ray，於主曆2023年1月13日下午5時，在香港中文大學醫院安詳離世，享年98歲。至親好友陪伴在側，並由Joe Junior 領唱 You’ll Never Walk Alone，送別這位備受尊敬的前輩。

Uncle Ray 原名 Reinaldo Maria CORDEIRO，中文名字郭利民，是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」保持者（由2000年至今），一生奉獻香港廣播界和樂壇，影響深遠，建樹良多，於1997年獲香港電台授予「終身成就獎」。此外，他曾獲英女皇頒授MBE勳章（1987）、特區政府頒授銅紫荊勳章（2008）和銀紫荊勳章（2022）、香港演藝學院頒授榮譽院士（2012）和香港中文大學頒授社會科學系榮譽博士（2022）。

香港中文大學醫院的醫護團隊，個多月來對 Uncle Ray 悉心照顧，我們深表謝意；並向 Uncle Ray 的家人致以深切慰問。喪禮將以天主教儀式進行，詳情另行公布。

Uncle Ray 治喪委員會」

Uncle Ray縱橫香港廣播界70載，為廣播界及流行樂壇做出不少貢獻。（香港電台提供）

Uncle Ray於2021年5月底正式榮休，逾12位實力歌手包括陳潔靈、倫永亮、杜麗莎、夏昭聲、蘇永康、葉振棠、區瑞強、露雲娜等，於紅館舉行「Uncle Ray榮休盛典演唱會」，大唱多首經典金曲向他致敬，當年更打破89歲的胡楓於6月開個唱紀錄，成為最年長開紅館騷的演藝人。而近年他身體抱恙，去年更曾因中風入院。