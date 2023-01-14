徐濠縈為陳奕迅演唱會奔波應酬　溫暖舉動洗負評成「最強賢內助」

陳奕迅（Eason）的27場紅館演唱會今日迎來尾聲，期間不少圈中人包括：吳君如、楊千嬅、周柏豪、黃宗澤等等都有到場力撐，不過每每有人到後台想與陳奕迅合照時，徐濠縈都會現身代為應酬以及合照，此舉不但能讓陳奕迅狀保持態，減低染疫機會，由她現身亦算是「畀足面」，不會因而得失各位，在陳奕迅演唱會外忙前忙後，絕對稱得上是陳奕迅身後的「最強賢內助」。

陳奕迅開演唱會，不少圈中人捧場。

徐濠縈在演唱會後台應酬！（IG照片）

徐濠縈亦堅持戴口罩，避免染疫機會！（IG/@boscomine）

點撃下圖睇徐濠縈溫暖舉動：

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嫁給陳奕迅成為「Eason嫂」，徐濠縈多年來屢受負評，「大花筒」 、前衛衣著、婚變等不時引起爭議；但二人不理外界聲音，感情穩定又甜蜜。徐濠縈能夠令陳奕迅多年來死塌地，甚至曾許下豪言：「買樓的時候我都會寫老婆名。」，當然少不了她全心全意的付出！

陳奕迅和徐濠縈相伴渡過低潮。（徐濠縈 Hilary Tsui@FB）

有傳她在陳奕迅財政有困難時，毫不猶豫得拿出了200萬港元私己錢全數貢獻，而且在2002年陳奕迅台北開騷跌落台受傷，徐濠縈亦是不顧一切搭貨機飛去台灣，全心照顧。而且徐濠縈幾乎將時間放在照顧女兒身上，讓陳奕迅無後顧之憂，盡情投入工作。

陳奕迅與徐濠縈多年來十分恩愛。（徐濠縈 Hilary Tsui@FB）

對奶奶徐濠縈亦自有一套，徐濠縈曾表示：「我哋結婚嗰陣，米已成炊，包包（女兒）都已經歲幾啦，仲反對？而且我同奶奶關係好好，佢成日買小禮物畀我，又會帶朋友來舖頭幫襯，咁我當然唔敢收佢錢啦，哈哈！」