林盛斌爆當年拍過《少林足球》　差一步上銀幕：周生覺得我幾過癮

撰文：林迅景
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林盛斌BOB與周星馳（星爺）兩個名字，林盛斌BOB是橫跨電視、電影、商界的多功能藝人，周星馳（星爺）則電影界的殿堂級演員、導演、監製、藝術家。對大眾來說，兩個名字可說是不太相干，但原來也可以很有關係。日前（13/01）林盛斌BOB在Facebook上寫下一篇長文，透露自己其實曾經做過周星馳（星爺）的電影《少林足球》中的演員。

Bob（林盛斌）真係有資格講：「如果我當年留低，而家做咗電影大明星啦。」（IG@bob_lamshingbun）

他寫道，原來大學Year2的時候，剛巧遇到《少林足球》演員招募，林盛斌BOB在同學們的慫恿下又膽粗粗跑了去應徵。他還記得當時由林子聰（肥仔聰）負責替他登記和第一輪篩選。林盛斌BOB更以「識特異功能」即席表演了絕技。他說：「佢問我會表演啲乜嘢，我話我有特異功能，佢叫我做俾佢睇，然後我就將自己隻食指由直變彎，跟住佢笑咗。」

《少林足球》講述一班再無用武之地的武林高走，用足球令自己重新成為一個有用的人。（《少林足球》電影劇照）
林子聰（肥仔聰）勁好笑。（《少林足球》劇照）

之後林盛斌BOB面試就見到周星馳、吳君如、李力持等人，他又即場表演「特異功能」，他寫道：「我就將一啲煙灰放咗去吳君如隻右手手背上面，然後我就發功，跟住啲煙灰最後去咗佢隻左手手心嗰度，佢哋係咁笑，話我有啲料到。」直到第三輪面試，林盛斌BOB與其他面試者一同試戲做《食神》橋段，林盛斌BOB要扮演周星馳（星爺）。之後他就入選了，被劇組通知要到中國內地開工。

周星馳（星爺）的《食神》也是一套經典之作。（《食神》電影截圖）
林盛斌BOB曾經參與過《少林足球》製作拍攝。（劇照）

不過，拍攝中途出了變故，不然現在林盛斌可能已變成了電影界大明星，基於一些電影幕前人員變動，所以他們在這兩星期拍攝過的場口有更動。同時林盛斌BOB因為是在學階段，只是請假去拍戲，所以最後幾經掙紮和不捨後，才決定離開。他寫道：「如果我真係繼續參與，應該需要留好長嘅時間，所以最後我同製片講： 『好對唔住，唔好意思，我諗我真係要走啦，Sorry！』跟住佢話俾啲時間佢同周生傾吓。」

林盛斌BOB在電視圈的表現同樣大放異彩和成功。（劇照）

他寫道：「第二日，佢同我講，佢話周生覺得我幾過癮嘅，都想我繼續留低一齊玩，但係如果真係要應付學業，佢都唔想影響到我，叫我自己決定。最後，我同各人包括周先生逐一道別之後，就返返香港，繼續讀書嘞，臨走嘅時候，劇組俾咗一封利市我作為演出酬勞，而成件事，亦都告一段落。」

最後，林盛斌BOB就表示，如果當年留下來繼續拍攝工作，他往後的人生是否會不一樣？他寫道：「過咗咁多年，有時都會心諗：如果當時繼續留低，到底我嘅人生軌跡，會係點呢？如果你係我，嗰一刻，你會點樣選擇？」

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