昨日(13/1)是高海寧(高Ling)的37歲生日,現正身處馬來西亞拍戲的她獲好友精心準備慶祝活動。高Ling連日來在社交平台分享慶生靚相及影片,並寫上:「I have a lot to be thankful for. I‘m healthy, happy, and I’m loved. Thanks fo all the blessings(我有很多值得感恩的事,我很健康、開心、被愛着, 謝謝所有的祝福)」。



現正身處馬來西亞拍戲的她獲好友精心準備慶生活動。(IG圖片)

影片開頭,高Ling高呼:「It's my birthday!」表現興奮的她在沙灘上跑跑跳跳,期間被三名拿着火環的猛男包圍,並在她身邊不停轉圈。高Ling先顯得有點緊張,後來開心表示:「好驚但好好玩,今年一定會好好呀我Feel到」。她拿着蛋糕準備許願時,有一名猛男更跪地表演吞火,再近距離在她身後轉動火圈,高Ling最後向着鏡頭連送三個飛吻,玩得相當盡興。圈中好友包括姚子羚、唐詩詠,蔡思貝等均有向她送上生日祝福。

點擊睇猛男跪地向高Ling獻禮: