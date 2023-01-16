王卓淇曾經歷校園欺凌　家底豐厚竟被抹黑：說我出身很差家裏很窮

Netflix韓劇《黑暗榮耀》近日討論度相當高，劇情講述女主角宋慧喬在中學時因為家貧成為被欺凌的對象，長大後為復仇精心佈局的故事，除了劇情吸引之外，宋慧喬的演出亦大獲好評，成功吸引不少觀眾捧場。而前港姐亞軍王卓淇（Erin）亦有追看，她更拍片大爆自己在中學時期都曾經歷校園欺凌！



Netflix韓劇《黑暗榮耀》圍繞校園欺凌的故事。（海報）

王卓淇（Erin）拍片大爆自己在中學時期都曾經歷校園欺凌。（影片截圖）

Erin回憶當年有幾位同學組成「小團體」，經常言語或肢體暴力別人，而她就是受害者之一：「其中有一個男同學是坐在我的位置後面，所以他常常上課的時候，用力地踢我的凳子，更過分就是用手抓着我的肩膀拼命地搖，弄得我那段時間就是非常精神衰弱。」雖然後來在Erin媽媽警告下，這位男同學收斂了不少，但Erin就直言中學三年過得很不開心。

Erin直言中學三年過得很不開心。（影片截圖）

不過想不到事隔多年，這個「小團體」竟然再次欺凌Erin：「就在我選香港小姐那一年，他居然拉了一個同學群，然後說大家一起寫她的黑料，然後爆料寫給記者，讓我一定不能贏！可惜他們問了一圈，我實在沒有什麼黑料，然後他們就開始創作抹黑我，說我出身其實很差，家裏很窮，住那種沒有電梯的爛房子長大，雖然現實中我的確沒住過，但是就算我住過又怎麼樣？就算我很窮，難道我沒有資格去追隨夢想嗎？去挑戰自己嗎？」

Erin大爆當年被抹黑！（影片截圖）

家底豐厚的Erin素有「TVB富貴小花」之稱。（IG@erin__kay）

事實上，素有「TVB富貴小花」之稱的Erin，爸爸是護膚品生產商，在內地擁有超過50萬呎的廠房，身家過億，早年曾有報道指她的家人在海外有不少物業，而Erin自己亦持有大角咀一號銀海及廣州白雲區600萬物業，她亦不時大曬名牌，生活無憂。最後Erin亦有勉勵同路人：「現實中最好的報復就是過得很好，千萬不要放棄自己的生命，繼續走下去成為更好的人！」