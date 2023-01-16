吳千語上海複式豪宅新居裝潢曝光　窗外迷人景致靚到媲美postcard

現年29歲的吳千語 (Karena) 近年兼顧香港與內地市場，經常兩邊走，亦有較多時間留在內地生活，她也不時會於社交網同大家分享她的近況。日前Karena就拍了一條片分享一個消息，就是她又再搬家了。

她雖然沒有說明新居所在地，但她在片中透露自己回到了上海，加上她標注地也是上海，所以估計她的新家是位於當地。Karena在片中表示：「為了讓狗子們有多一點的活動空間，我還是決定搬到稍為郊區一點的地方。」果然很疼錫狗狗。片中她曝光了新居窗外的景色，景觀極之開揚，有寬大露台，可以望到好多樹木以及一望無際的藍天白雲，令人心曠神怡，景致如畫，靚到好似postcard一樣。

吳千語不時在社交網分享近況（小紅書照片）

Karena又拍了自己在新居中拆搬屋紙箱，以及一個新年禮品的開箱片段，可以看到她新居的一角，見到有樓梯，估計至少是兩層的複式設計。牆和地板的色調均以米白色為主，室內裝潢看來走簡約路線，格調高雅，有大窗可以眺望郊區景色，採光度充足，感覺相當舒服。另外，她還post了幾張她於新家裡的靚相，見到有衣帽間，內有大衣櫃和手袋牆，客廳擺了米色大巨型梳化，絕對可以當床瞓。有網民看見內部結構，就猜測她是住在黃曉明的隔壁，但也有網民指Karena說是住在郊區，黃曉明的豪宅則是在市區。

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雖然Karena家住複式豪宅，不過當她分享如何炮製潤喉水果湯，拿出煲來示範時，就見到她的煲內底部已用到發黑，充滿了使用痕跡，證明她的確有經常入廚，用到個煲舊了仍不丟掉繼續用，可謂相當貼地。

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Karena在2018年被爆與「百億富三代」施伯雄（Brian）相戀，兩人拍拖4年多，至今感情相當穩定。不過他們拍拖以來一直相當低調，甚少公開合照。直至去年10月27日Brian就一反常態，竟然在微博上載了一系列兩人拍拖的合照，為女友Karena慶祝29歲生日隔空送上祝福，首次高調放閃曬恩愛，甜蜜非常，此舉更引起不少網友猜測兩人是否將有好事近。

吳千語生日，男友施伯雄上貼合照慶祝。（施伯雄微博圖片）

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