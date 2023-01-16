陳欣妍緬甸探訪孤兒院　被小朋友搞喊：佢哋問我做明星難唔難

陳欣妍（Shirley）早前遠赴緬甸，探訪小朋友兼體驗生活，原來她在上星期四（1月12日）已落機回到香港。她接受《香港01》訪問，感嘆這個旅程是「超級超級無敵正」。



陳欣妍遠赴緬甸探訪小朋友。

她說：「呢個緬甸trip超級，超級無敵正。第一日去到唔係好慣，因為嗰間酒店熱水得7分鐘，跟住就變返凍水，不過第二天就慣咗，因為嗰度小朋友真係好得意，好乖又好true。」

陳欣妍跟隨了「雲彩行動」到緬甸探訪小朋友。

緬甸探訪孤兒院

她表示，今次跟隨了慈善團體到緬甸探訪小朋友，陳欣妍說：「不過佢哋嘅孤兒院好特別，唔係起一間孤兒院然後有個院長，而係將小朋友分成一個個小家庭，小家庭入面都有一個媽媽照顧佢哋，同佢哋一齊住。我探訪嗰個家庭，媽媽本身都有小朋友，然後遷一齊搬入去孤兒院入面。」

陳欣妍表示反而是自己得着更多。

孤兒院小朋友幫「媽媽」做家務

她也說，緬甸孤兒院的照顧十分完善，會給予小朋友課外活動，學音樂，運動。除了上堂，這些小朋友全部都會幫手做家務。她說：「3，4點上堂去到5，6點，之後佢哋就會幫手煮飯，幫媽媽手種菜，自己擇菜洗菜，佢哋好乖㗎，全部都識劏豬，乜都識。6點幾就會一齊食飯，之後就會做自己嘅家務。佢哋成日都會好忙，同埋佢哋會好開心咁爭住嚟做。」

陳欣妍與小朋友一起讀書。

小朋友生活原始但滿足快樂

當地生活生活較為原始，但小朋友雖生活得十分快樂。陳欣妍直言，他們缺少了網絡的接觸，反而令他們保持了小朋友原本應有的童真。她說：「佢哋好開心好自由，好似我畀咗個爆炸糖佢哋食，我以為佢哋食完會覺得好好食，但係反而個個都呆咗。即係，佢哋好真實，每一個人反應都好唔同，睇嘢角度都同我哋好唔同。就算食飯只係得一大兜白飯，佢哋都可以好開心。」

陳欣妍好有愛心。

陳欣妍：我哋忘記咗點樣開心

陳欣妍直言，探訪完小朋友，她會反思我們經常都會忘記了原始的快樂是怎樣一回事。她說：「我哋會忘記咗點樣令自己開心，好似病咗，迷失咗咁。」遠離了科技的方便，反而可以得到更多快樂。

陳欣妍最後一日同小朋友傾偈傾到眼濕濕。

俾小朋友搞喊：佢哋問我做明星難唔難？

她又說，最後一日臨走之際，有一個小朋友問她：「做明星難唔難？我都想跳舞畀人哋睇。」陳欣妍聽到後，就有點眼濕濕的回答：「佢哋都跳得幾好，但係冇鏡練習。我嗰一刻覺得，自己有個責任話畀佢哋聽。唔知係咪講到喊咗，咁講：『姐姐係讀完書，有一個好好嘅教育先入行，要學好英文就可以大學畢業之後做明星，到你哋有影響力，用你哋例子話畀人聽，你哋可以dare to dream（敢於追夢）。』之後講到大家都眼濕濕。」