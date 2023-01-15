港姐季軍梁超怡被調去做幕後？　素服踢拖勁低調：有好多地方不足

日前《慈善星輝仁濟夜》除了台上表演，原來台下也靜悄悄地有另一個節目《不可能任務》拍攝中，嘉賓在台上表演的同時，賴慰玲、戴祖儀、李芷晴、梁超怡、關楓馨和程浩駿等人就在台下擔任幕後工作，導演、writer，場務的崗位，結結實實地親身做一日幕後。



梁超怡在當晚做一日幕後工作人員。（梁碧玲攝）

大家都以為當選香港小姐後，工作都是扮靚出席飲宴，但事實又並不如此。《慈善星輝仁濟夜》當日應屆港姐季軍梁超怡穿着一身普通服飾，黑色風褸、牛仔褲再加上一對膠鞋，遠睇與平時TVB工作人員無異，不少記者都笑言以為只是新入職的TVB公關部人員。

做幕後工作人員的還有擔任導演的賴慰玲、李芷晴、梁超怡、關楓馨、戴祖儀等人。（梁碧玲攝）

梁敏怡接受《香港01》訪問時說：「原來做幕後係咁辛苦，因為我做嘅職位係writer，writer大家都以為係寫嘢，諗嘢，但其實係身兼幾職，要跟時間流程，帶團隊，make sure啲人準時到，派飯盒，大大小小都關writer事。第一次我都覺得係好有趣經驗，不過自己都有好多地方不足。」

梁超怡工作好認真。（梁碧玲攝）

她透露，當日工作負責幼稚園、小學和中學生表演團體，除了管接管送外也需要安排他們的飲食。她說：「我都要負責佢哋食飯，派口罩，上上落落，writer都要做埋接送，因為佢哋係我負責，所以我要make sure佢哋安安全全上台表演，同埋我自己都要寫稿。」

梁超怡真係好做功課，值得讚。（林迅景攝）

梁超怡真係好做功課，值得讚。（林迅景攝）

第一次writer（寫稿員），她坦言自己有十分多不足之處。她說：「想像力唔夠豐富，畀嘅意見一定冇真正writer咁好，好多嘢都要問人，所以都要好多謝團隊好幫助我。」帶小朋友有沒有意料之外情況發生？她就稱讚小朋友十分乖巧，很多事都能夠自理，而且隨團也有老師帶着。她說：「我以為中一二會好百厭，但係今日見到，佢哋全部都好乖，好有禮貌，反而我自己比較大頭蝦。」

其他人都好畀心機。（梁碧玲攝）

小朋友認得她是香港小姐梁敏怡嗎？她回答：「佢哋好乘有讚我靚囉，但係認唔認得就唔知，應該唔知，我呢啲小人物冇人識，不過唔緊要，最重要佢哋開心。」當日原來梁敏怡也是帶傷上陣。她說：「今日扭親，所以先着咗呢對拖鞋，俾人笑。本身上台都想着好睇少少，但係隻腳塞唔落，腫咗少少但係冇大礙嘅。」

其他人都好畀心機。（梁碧玲攝）

忙完成晚直到10點半左右，他們才終於可以休息。（林迅景攝）